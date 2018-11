RECENZE: Vondráčková láká na dvacet nových písní, polovina nestojí za nic

Jak skvělé by bylo, kdyby si Lucie Vondráčková do vší té mizérie zvratů v osobním životě mohla přečíst pochvalné recenze na svou novou desku. Zjevně na ní nechala dost práce, vychází pět let od předchozí nahrávky. Album nazvané Růže však zanechává přinejlepším rozpačitý dojem.