Bylo naivní od Rusů nečekat kritiku, říká režisér seriálu Okupace

Role tajných služeb je v seriálu naprosto stěžejní. Setkával jste se během příprav se špiony?

Ano, ale vždy jsem musel počítat s tím, že přede mnou určitou část pravdy skrývají. U nich nikdy nepoznáte, co vám opravdu říkají. Proto jsem se scházel i s bývalými agenty, kteří mohou prozradit více. Chtěl jsem tak situaci lépe pochopit.

Mluvili jste dopředu se zástupci Ruska v Norsku o tom, jak je v seriálu hodláte vyobrazovat?

Producenti byli na ruské ambasádě a mluvili s nimi. Přišlo nám to zdvořilé. Proto jsem si také myslel, že nepřijde taková vlna kritiky. Ale byl jsem naivní.

Konfrontovali vás?

Především ruští novináři měli tu potřebu. Ale nejsem si jistý, že to opravdu byli novináři, nebyli totiž vůbec ochotní poslouchat názor druhé strany. Dívali se na to z velmi nacionalistického úhlu pohledu.

V seriálu se zamýšlíte nad problémem kolaborace. Co vy? Byl byste hrdinou, nebo zrádcem?

Odpor by nebyla moje první reakce. Zkoušel bych najít způsob, jak ochránit mé blízké, ale zůstat v bezpečí. Samozřejmě sním o tom, že bych se stal klasickým hrdinou.

S výjimkou Okupace zakládá většina vašich filmových děl na skutečných událostech. Proč?

Není to pravidlo, ale celému příběhu to dodává na legitimitě. Podle mě je navíc zajímavější vyprávět skutečné příběhy, než si je vymýšlet.

Okupace Seriál Okupace vznikl v koprodukci Norska, Švédska a Francie. Desetidílnná první série sleduje hypotetickou okupaci Norska Ruskem vedoucí k hlubšímu geopolitickému konfliktu, ve kterém Norsko zůstává na svou ochranu samo.

Netflixu se povedlo seriál rozšířit po celém světě. Co říkáte na boom televizní tvorby?

Pro mě jako tvůrce je to velmi osvobozující. Ve filmovém průmyslu teď není tolik optimismu a nadšení pro nové projekty. Nečekal jsem, že seriál zasáhne tolik lidí. O jeho úspěchu v Česku jsem například vůbec nevěděl, vzhledem k vaší minulosti to dává smysl. Netflix navíc zakládá svůj úspěch na tom, že si lidé jejich produkci doporučí. Na ulici i na sociálních sítích. Na Netflix se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. To u filmu, který je vázán na místo a čas, nikdy platit nebude.

Co jste si pro diváky v nové sérii připravili?

Konflikt mezi lidmi, kteří si myslí, že bychom se měli Rusům postavit násilím a mezi těmi, kteří chtějí spolupracovat, se zesiluje. Ještě více zkoumáme chování lidí ve vypjatých situacích. Řešíme, proč se raději většina populace smíří s radikální změnou, než aby odporovala.

Pokud bude úspěšná i druhá sezona, přijde třetí?

Je to možné. Zároveň nechci, aby se z toho stal seriál, který bude mít deset sezon. Protože dříve či později vám dojdou nápady.