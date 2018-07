Prostě Rolling Stones. Podle všeho bude jejich koncert skvělý jako kdysi

Naposledy u nás Rolling Stones hráli před jedenácti lety v Brně, a tak už mnozí ani nedoufali, že by rockoví bozi mohli znovu dorazit. Ale nakonec se čekání vyplatilo. Velký koncert pod širým nebem je disciplína, ve které Stouni excelují a mnozí nedočkaví fanoušci si to ověřili už loni na podzim v Německu či Rakousku. Tehdejší část turné No Filter Česko vynechal, letošní pokračování už naštěstí nikoliv.

Koncert bude bez parkoviště i bez zavazadel Pravidelní návštěvníci koncertů na Letišti Letňany to vědí, ale neškodí zopakovat, že u areálu nebude žádné parkoviště a možnost zaparkovat v okolí je omezená. Proto je potřeba využít autobusy nebo metro do stanice Letňany. Zároveň pořadatelé do areálu nepustí nikoho se zavazadlem větším, než je formát papíru A5 (pozor, to je 15 x 20 cm, tedy překvapivě málo) a zároveň u vstupů nebudou žádné šatny ani úschovny. Poslední velmi důležitou informací je skutečnost, že v areálu nepůjde platit jinak než pomocí nabitého identifikačního náramku. Většina návštěvníků by už náramky měla dostat poštou. Případně lze za ně vyměnit vstupenky ve vybraných pobočkách Vodafone. Jak náramky nabít penězi a další informace najdete na webových stránkách www.rollingstones.cz.

„Koncert bude za každého počasí,“ odpovídal na očekávaný dotaz kanadský promotér Serge Grimaux, který pořádal už pražské koncerty Stounů v letech 1995 a 2003. A ani si otázku nemusel nechat přeložit. „Tomu já rozumím, samotnému mi to už měsíc nedává spát,“ smál se na setkání s novináři.

Tam šlo především o organizační informace včetně nemožnosti vnést do areálu větší batoh, o deštnících ani nemluvě. „Mick Jagger ani Keith Richards deštníky mít nebudou, nebudete je potřebovat ani vy. A z vlastní zkušenosti vím, že nejlepší atmosféru nakonec mají právě koncerty za deště,“ dodal Grimaux. „Nebudeme rozdávat pláštěnky ani plavky.“

Dostat desítky tisíc lidí na koncert a zase zpět bude velká výzva především pro pražský dopravní podnik, ale na místě už by vše mělo mít rychlý spád. A to především díky takzvaným RFID náramkům, které bude stačit při vstupu jen přiložit ke čtečce.

Publikum bude rozehřívat švýcarská hardrocková kapela Gotthard, status zvláštních hostů získal Pražský výběr, který s Rolling Stones pojí mimo jiné přátelství s Václavem Havlem. „Sám jsem kapelu dvě hodiny provázel po Pražském hradě. Nemyslím si, že to bylo určující, ale možná to hrálo roli. Spíš doufám, že je přesvědčila naše produkce,“ říká Michael Kocáb. „Zahrajeme pětačtyřicet minut a budeme doufat, že posluchači pochopí, že je nezdržujeme od Stounů. Ti musí nastoupit až trochu do tmy. Stejně by hráli od půl deváté, takže by tam lidi jen tak stáli.“

Na co se tedy můžeme těšit, až Rolling Stones skutečně nastoupí na pódium? Především hity – Sympathy for the Devil, Start Me Up, Jumpin’ Jack Flash, Brown Sugar, Gimme Shelter, (I Can’t Get No) Satisfaction a další. Dvě písně zpravidla odzpívá sólově kytarista Keith Richards. Tu a tam se v setlistu objevují chuťovky, jako například v květnu v Londýně píseň Fool to Cry, kterou jinak Stouni nehráli od roku 1999.

Den před každým koncertem také skupina vyhlásí na sociálních sítích anketu, kterou ze čtyř možných písní mají následně zařadit. Ve velšském Cardiffu 15. června to vyhrála Get Off of My Cloud a zazněla i dylanovka Like a Rolling Stone.

Nicméně to je jen výčet skladeb, pro někoho pro návštěvu koncertu rozhodující, pro někoho ne. Důležité je, jak kapela hraje. A v tomto ohledu Stouni nezklamou. Soudě podle zářijového koncertu v Mnichově i dalších ohlasů napříč kontinentem, Mick Jagger stále naběhá pěkných pár kilometrů, Keith Richards i Charlie Watts vypadají, že nedožijí konce, ale přes to všechno jde o jedinečný zážitek.

Na koncert Stounů na Strahově v roce 1995 přišlo více než 125 tisíc lidí, největší publikum, pro jaké do té doby kapela hrála. Letošní pražská show bude alespoň největší z celého turné. Proč právě u nás? „Mezi touto kapelou, Prahou a Českou republikou panuje love story. Rokenrol je svoboda, rokenrol nemá hranice,“ řekl Grimaux časopisu Headliner. Tak za svobodou vzhůru do Letňan!