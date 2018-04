Waters přiveze hity Pink Floyd a Trumpa podrobí zdlouhavému výsměchu

Vlastně se trochu zopakuje situace z dubna 2011, kdy u nás Roger Waters vystupoval a rovněž zaplnil pražskou O 2 arenu dvakrát po sobě. Tehdy a ještě jednou o dva roky později přivezl velkolepou show The Wall Live, tedy živé provedení kultovní rockové opery od Pink Floyd. Nyní bude program koncertu odlišný.

Což ovšem neznamená, že by Waters ve svém programu rezignoval na slavnou éru své domovské kapely. Ostatně skladba z desky The Dark Side of the Moon Us and Them dala celému turné název.

Pink Floyd v dobách své největší slávy

Přes všechny rozpory, které Waters může mít s kolegou Davidem Gilmourem, se dá jen těžko popřít, že Pink Floyd tvoří těžiště celé jeho hudební kariéry. Dnes čtyřiasedmdesátiletý hudebník stál u zrodu artrockové kapely v roce 1965 a nemalou měrou se autorsky podílel na jejím úspěchu. Třeba legendární album The Wall představuje až na výjimky čistě jeho skladatelský počin.

Od roku 1985 je na sólové dráze a s bývalými spoluhráči, kytaristou Gilmourem a bubeníkem Nickem Masonem se soudil, protože dál používali slavné jméno Pink Floyd. Sám však později prohlásil, že žalovat kamarády, kteří nahráli ještě tři desky pod jménem kapely, byla chyba. „Myslím, že z roku 1985 nikdo z nás nevyšel bez poskvrny. Byla to těžká doba a já lituju toho, že jsem k té negativitě přispěl,“ prohlásil například v roce 2005.

A tak dnes snad může staré pecky hrát nejen proto, že si to bude přát většina fanoušků, ale opět i sám sobě pro radost.

„Bude to směs skladeb z mé dlouhé hudební kariéry, písničky z období s Pink Floyd a některé nové věci,“ avizoval, když loni turné ohlásil. „Pravděpodobně osmdesát procent z toho tvoří starý materiál a dvacet procent nový. Bude to skvělá show, to vám slibuji. Bude to velkolepé, tak jako v případě všech mých předešlých turné.“

Což není chvástání, Watersovy koncerty totiž bývají požitkem pro všechny smysly a není proto divu, že se první vystoupení záhy vyprodalo a hudebník přidal do O 2 areny druhý termín.

Turné Us + Them odstartovalo loni v květnu ve Spojených státech, Waters s ním navštívil i Austrálii a Nový Zéland. Nyní cestuje po Evropě a na podzim jej uzavře sérií show v Jižní Americe a Mexiku. Kvůli hudebníkovu bojkotu Izraele, který mnozí považují za antisemitský, se objevily snahy některé koncerty zrušit. Navzdory tomu dosud turné navštívilo přes 700 tisíc lidí a Waters utržil 89 milionů dolarů.

A co slíbil, to dodržel. Například ve středu v Miláně zahrál čtyři skladby ze své aktuální desky Is This the Life We Really Want? a zbytek koncertu tvořily jenom písně Pink Floyd. A to včetně pecek jako The Great Gig in the Sky, Wish You Were Here, Money nebo Comfortably Numb.

Časopis Variety v recenzi na koncert v Los Angeles napsal, že „každá kytarová linka Davida Gilmoura je zkopírovaná do noty“ a příznivci Donalda Trumpa by si měli čurací pauzu protáhnout o půlhodinku, aby se vyhnuli pasáži, kde jsou „prezidentův intelekt, soucit a mužství podrobeny zdlouhavému výsměchu“. Prostě Waters se svou pověstnou precizností i aktivismem. Jak jsme zvyklí.