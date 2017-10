Roger Waters slibuje na turné novinky i hity, do Prahy dorazí v dubnu

Turné je pojmenováno podle skladby Us And Them z roku 1974, z alba Pink Floyd The Dark Side of the Moon. To se pyšní mnohamilionovými prodeji po celém světě.

„Na turné představíme zcela novou show,“ říká Waters. „Bude to směs skladeb z mé dlouhé hudební kariéry, písničky z období s Pink Floyd a některé mé nové věcí. Pravděpodobně osmdesát procent z toho bude starý materiál a dvacet procent nový, ale vše bude spojeno obecným tématem. Bude to skvělá show, to vám slibuji. Bude to velkolepé, tak jako v případě všech mých předešlých turné.“

Vstupenky na pražský koncert půjdou do prodeje v pátek 6. října v 10 hodin v síti Ticketportal. Jejich cena se bude pohybovat od 1 590 do 2 590 korun.

Watersova živá vystoupení jsou proslulá jako hluboký zážitek pro všechny smysly se špičkovou vizuální produkcí a úchvatným kvadrofonním zvukem. Nové turné v tomto ohledu nebude výjimkou.

Turné Us + Them je první Watersovou evropskou šňůrou od úspěšného The Wall Live z let 2010 až 2013. Celkem 219 vyprodaných koncertů turné navštívily více než 4 miliony fanoušků po celém světě a turné dosáhlo nejvyšších hrubých příjmů v historii.