RECENZE: Jaké povolání bude hitem? Literárně-ekonomická zpráva je čtivá

Kam ten svět spěje? Vyřešily se hospodářské krize, které se na nás valí v jednadvacátém století? Nahradí lidskou práci roboti? Budou za pár let ještě potřeba papírové peníze? Jak by se mělo změnit školství, aby šlo s dobou? Na co být připraven a jaké povolání bude hitem příštích let? Jaké změny s sebou přinese čtvrtá průmyslová revoluce v ekonomice i ve společnosti? A jak to ustát s nohama na zemi?

Na tyto a mnohé další otázky hledá odpovědi nová kniha ekonomů Markéty Šichtařové a Vladimíra Pikory Robot na konci tunelu. Je to fakty podložený spis o fungování ekonomiky našeho světa v současné době, který nepostrádá sympatický nádech ironie. Zároveň ústí v logické teorie a úvahy o budoucnosti, i když to někdy zní jako neuvěřitelné sci-fi. Přímo vybízí k polemikám a diskuzím. Ale hlavně k zamyšlení.

Oba autoři už ve svých předešlých publikacích, včetně pohádkové knížky pro děti na podporu finanční gramotnosti, prokázali, že dokážou psát čtivě a srozumitelně i o komplikovaných ekonomických jevech. V průběhu celé knihy se pravidelně střídají a plynule doplňují a mezi řádky přidávají vyprávění ze svého manželství a rodinného života. Tím se stává kniha autentičtější i osobnější a má oproti ekonomickému průvodci rozhodně širší rozměr. Co bylo, je a děje se, má reálný základ v lidském příběhu, se kterým se lze v mnohém ztotožnit. A možná proto i třeba složitou ekonomickou úvahu lépe pochopit. Potud je to plus.

Robot na konci tunelu autoři: Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová nakladatel: NF Distribuce 305 stran, 299 Kč Hodnocení­: 70 %

Zároveň však na sebe autoři, označující se v textu zásadně příjmením, vytahují navzájem i nelichotivé historky, které hraničí až se vzájemným srážením. Osobitý humor ve stylu: „Kdybych chtěl být jízlivý, řekl bych, že já sice ještě před časem nevěděl, co je to dron, ovšem Šichtařová dodnes neví, co je předehra,“ vyzní úplně jinak v kolektivu přátel nebo na Facebooku a jinak v knize, kde tato informace vyskočí vedle skutečnostech o inflaci a záporných úrokových sazbách, digitalizaci výroby a problematice bitcoinů. Jednoduše se zde dozvíte i věci, které jste opravdu vědět nechtěli. Ani pro odlehčení.

Přesto by knížka Robot na konci tunelu mohla sloužit jako učebnice o stavu dneška nebo přímo příručka pro 21. století. I když můžete s názory autorů nesouhlasit nebo vám třeba obálka přijde prostě strašná, rozhodně je inspirativní si tuto knihu přečíst.