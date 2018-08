Poslední role. Robert Redford oznámil, že chce skončit s hraním

Oscarový herec a režisér Robert Redford ohlásil konec kariéry. Pro Deadline potvrdil svá slova z rozhovoru v časopisu Entertainment Weekly, že role ve snímku The Old Man & the Gun, který režíruje David Lowery, bude jeho poslední.