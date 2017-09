RECENZE: Ringo Starr vydal nejlepší desku za poslední roky

Ringo Starr má ke country blízko a jistě by ho dokázal uctít poutavou formou. Nakonec z původního záměru zbyla jen písnička So Wrong for So Long, která tak na albu Give More Love, žánrově rozkročeném někde mezi rockem a rokenrolem, trochu vyčnívá. A je to možná dobře.

Give More Love Autor: Ringo Starr Hodnocení­: 75 %

Deska totiž začíná vrcholně rockovou peckou We’re on the Road Again, kde pozorný posluchač rozezná i vokály Paula McCartneyho. Ten zde a v písni Show Me the Way přispěl také baskytarou. Druhá zmíněná je balada, kde to tolik nevyzní, ale rozjetá úvodní skladba je jasným důkazem, že když se spojí prověřená rytmika Starra a McCartneyho, pořád ještě můžou vzniknout písničky, jež posluchače nutí do tance. Jinak se o basu většinou postaral Nathan East, dlouholetý doprovodný hráč Erica Claptona.

Ringo Starr hlásající roky „mír a lásku“ je setrvalým věrozvěstem životního optimismu, to platí i zde. Ostatně z titulní skladby, která je typickou starrovskou mantrou těchto dnů, zní ono až olympicovské poselství „dej mi víc lásky“.

Obal desky Give More Love

V jednom se však od tvorby z desek, které vydal v posledních deseti letech, odpoutal – nekouká tolik do minulosti, necpe úplně všude vzpomínky na Beatles včetně citací textů a nedává písním, neřkuli albu, do titulů své rodné město. Na Liverpool (a kapelu Rory Storm and the Hurricanes, kde začínal) sice dojde v písni Electricity, ale jinak se Starr naštěstí drží obecnějších témat. Ne že by podobně laděné skladby na předchozích deskách byly hudebně slabé, ale trochu se zdálo, že kromě nostalgie už nemá co říct.

Hudebně se tu střídá moderní rock (Laughable), bigbít s nádechem a odkazy k reggae (King of the Kingdom) nebo třeba čistý rokenrol v podobě písně Shake It Up, která tedy místy až příliš připomíná Shake, Rattle and Roll od Billa Haleyho.

Ringo Starr - Standing Still

Skladba Standing Still sice asi v dnešní době neurve špičky hitparád, ale je to vyložená lahůdka, v níž se opět ozvou akustické kytary ve westernovém stylu. Houpavá pohoda z ní úplně čiší, až se nechce věřit, že zrovna v této písni Starr nepoužil živé bicí, ale místo toho je rytmická stopa naprogramovaná. Ale funguje to, tak proč ne.

Ke svému milovanému country se Starr potom vrací ještě v závěru alba. Jako bonus jsou tu předělávky čtyř starších skladeb včetně jeho první písně z období Beatles Don’t Pass Me By a sólových hitů Photograph a Back Off Boogaloo, v němž hvězdné hostování uzavírají Jeff Lynne z Electric Light Orchestra či Joe Walsh, jenž působil v Eagles a Ringově All Starr Bandu.