Ringo Starr a poslední člen Bee Gees Barry Gibb získají titul sir

Barry Gibb, který dostane rytířský titul za službu hudbě a za charitu, symbolicky věnoval toto ocenění svým dvěma zesnulým bratrům. „Je to více jejich ocenění než moje,“ řekl jedenasedmdesátiletý hudebník, který je nejstarším a zároveň posledním žijícím členem někdejší slavné kapely Bee Gees. Jeho bratři dvojčata zemřeli v roce 2003 (Maurice) a v roce 2012 (Robin).



Radost má z nového titulu i exbrouk Starr. „Je to skvělé! Je to pro mě velká čest a radost dostat takové uznání za mou hudbu a charitativní činnost,“ popsal dojmy sedmasedmdesátiletý bubeník, který dostal titul sir dvacet let po svém kolegovi z kapely The Beatles Paulu McCartneym.

Za službu politice a veřejnosti pasuje královna Alžběta II. na rytíře bývalého vicepremiéra Nicka Clegga, který se před loňským referendem marně snažil, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii.



Sirem se stane i zástupce ředitele metropolitní policie Craig Mackey, který byl úřadujícím šéfem londýnské policie při březnovém teroristickém útoku. Při něm útočník najel na Westminsterském mostě v Londýně do lidí a pět jich zabil.

Řád nižšího stupně dostane i Dr. House

Řád britského impéria nižšího stupně dostanou například i Alexandra Shulmanová, která byla donedávna šéfredaktorkou britského vydání časopisu Vogue, herec Hugh Laurie známý mimo jiné jako protagonista seriálu Dr. House, historička Antonia Fraserová či válečný veterán Mordaunt Cohen, jemuž je 101 let.

Nejmladší oceněnou na seznamu je osmnáctiletá Lucia Meeová, která dostane medaili za zásluhy za osvětu v darování orgánů. Ona sama podstoupila tři transplantace jater.

Řád britského impéria se uděluje dvakrát ročně - u příležitosti Nového roku a v červnu u příležitosti výročí korunovace královny Alžběty II. Řád má několik úrovní - velkokříž, rytíř-komandér, komandér, důstojník a člen, ale jen držitelé dvou nejvyšších smějí užívat titul sir (pro muže) či dame (pro ženy).