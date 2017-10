Richard Müller si na turné pozval Banášovou, bude se hrát i povídat

Koncertní šňůra po tuzemských klubech dostala název Ona a on a odstartuje 20. listopadu v Ostravě. Zpěvák si pozval oblíbenou slovenskou moderátorku Adelu Banášovou, tedy od letošní svatby Vinczeovou. „Já mám před Adelou velký respekt a měl jsem obavu, jestli nepohořím. Ale čím víc se to blíží, tím víc se těším,“ vysvětluje Müller. „Mám rád věci, které jsou premiérové. Za těch více než třicet let je hraní pořád to samé – přijdeme, odehrajeme první písničku, potom dalších patnáct a odejdeme. Samozřejmě na koncertech bývají hosté, ale nikdy to nebylo koncipované tak striktně jako tahle naše společná záležitost.“

Diváci se primárně mohou těšit hlavně na koncert Richarda Müllera, při němž zazní hity i písně ze zpěvákovy poslední desky 55, a to v úpravách pro kapelu rozšířenou o vokalistky a malou dechovou sekci. Vinczeová bude do programu tu a tam vstupovat a s Müllerem hovořit. O čem? „To vyplyne z atmosféry. Mělo by to být trochu připravené, ale zároveň se bude i improvizovat. Možná otevřeme nějaká pěkná zákoutí Richardovy duše,“ slibuje moderátorka. A nevylučuje ani to, že si na koncertech třeba zazpívá.

„Adela mě překvapila, protože zpívá velmi dobře. Když jsem zjistil, že její nejoblíbenější písnička je Nočná optika, řekl jsem si – proč to nevyzkoušet? Budu rád, když si zazpívá, a co se mě týká, ani to nemusí být duet, protože to by každý očekával,“ tvrdí Müller.

Debatní část večera se přirozeně bude město od města trochu lišit. Jak moderátorka říká, každé obecenstvo si zaslouží jistou exkluzivitu. „Ale když nějaké téma zafunguje, byla by škoda ho v dalších městech nezopakovat,“ tvrdí. A nebude se Richard Müller některých otázek bát? „Mám čisté svědomí. Jakoukoliv otázku dostanu, zodpovím ji. Což zní možná hodně sebevědomě, ale stojím si za tím. Teda pokud to nebudou otázky hloupé, což ovšem u Adely nehrozí,“ dodává. „Ono není ani tak důležité, na co se člověk ptá, ale s jakým záměrem. Když chcete ublížit, tak i otázka ‚Jak se máš?‘ může působit nepříjemně a provokativně. A já Richardovi ublížit nechci, protože ho mám ráda,“ přidává se Vinczeová.

Otázky bude moct klást i publikum, alespoň to oba protagonisté plánují. „Budeme se snažit, aby se mohli zeptat i diváci, i když nechceme, aby to skončilo ve formátu jakési besedy s kosmonautem. Ale každý žijeme v nějaké bublině a myslím si, že otázky z publika by to mohly trochu osvěžit,“ dodává moderátorka.

Turné po Ostravě zavítá 21. listopadu do brněnského klubu Radost, od 27. listopadu budou Müller s Vinczeovou po tři večery vystupovat postupně v pražském Divadle Hybernia a domech kultury v Hradci Králové a Liberci, kde šňůra končí. Vstupenky od 450 do 1 899 korun jsou k dostání v předprodejní síti Ticketportal a v pokladnách jednotlivých míst.