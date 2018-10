RECENZE: Jeff Bridges a skvělá hudba spasí Zlý časy v El Royale

V Osmi hrozných poslal Quentin Tarantino své hrdiny za sněhové vánice pod společnou střechu zastávky dostavníků, jeho kolega Drew Goddard, který debutoval zombie hororem Chata v horách, teď do zchátralého hotelu El Royale sestěhoval pár hostů za letní bouře.

Princip všech tří titulů zůstává týž: rozvíjí se tradiční modelová situace v uzavřeném prostoru, odkud málokdo vyjde živý, čili takzvaná vražedná vybíjená, která tvůrcům skýtá pouze více či méně rafinované ateliérové cvičení.

Goddardovo pojetí sice patří k rafinovanějším, ovšem také k neúměrně prodlužovaným. Vypráví totiž na etapy a navrch několikera způsoby: co se v hotelu stalo před lety a co nyní, jak vypadá dění v pokoji zevnitř a jak z jiného úhlu přes polopropustné sklo, jak se vyvine jedna a táž situace od chvíle, kdy si postavy předají štafetu, a co provedly v minulosti, než je osud či spíše scenárista svedl na jedno místo.

Dar sebeironie

Což je pěkná, ovšem účelová a zdaleka ne novátorská hra, navíc nevyužitá tam, kde se nabízel vtip. Ledacos se dalo podniknout třeba s nápadem, že hotelem prochází hranice mezi dvěma americkými státy, takže v jedné části budovy platí nevadské a v druhé kalifornské zákony, či s vytížeností jediného zaměstnance: recepčního, barmana, uklízeče a řízeného špicla v jednom.

Jenže události v hotelu El Royale, jehož zdobný i zašlý interiér spoluvytváří lehce neskutečnou náladu, se raději zaměřují na pozvolné a postupné odmaskování hostů. Každý se kryje falešnou rolí, každý si nese tajemství a skoro každý zbraň: dvě mladé dívky spojené záhadným poutem, černošská zpěvačka, žvanivý obchodní cestující a duchovní pastýř neboli Jeff Bridges, dokonalý ve své vlídné vyrovnanosti s prvky počínající stařecké ztráty paměti, ze kterých dokáže vykouzlit milou sebeironii.

Zlý časy v El Royale USA, 2018, 142 min Režie: Drew Goddard Scénář: Drew Goddard Hrají: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth, Cailee Spaeny, Lewis Pullman, Nick Offerman, Katharine Isabelle, Manny Jacinto, Jonathan Whitesell, Sarah Smyth, Jim O’Heir, Charles Halford, Alvina August, Mark O'Brien, Xavier Dolan, Bethany Brown, Austin James, John Specogna Hodnocení­: 55 %

Nicméně jak vedle špinavých tajemství zvráceného hotelu odhalují jeho návštěvníci své vlastní úchylky, člověk začne být vděčný, že jich nepřijelo víc. Mozaikou příběhů i stočtyřicetiminutovou délkou totiž Zlý časy v El Royale připomínají seriál – a to se ještě čeká na hrdinu závěrečné krvavé lázně v podání Chrise Hemswortha, jenž sice předvede své pěstěné tělo, ale jeho gorily naruší dosavadní čistotu půdorysu.

Naštěstí až do finále trvá silný záchytný bod v podobě dramaturgicky vynalézavé hudby, od kostelních písní přes rokenrol až po Deep Purple. A cokoli tu ve své roli odzpívá Cynthia Erivo, podává dokonalý důkaz, proč dostala v oboru muzikálů divadelní cenu Tony.