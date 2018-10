RECENZE: Mluvící encyklopedie, kde je Toman jen jedna tvář na schůzi

Snímek, který jde do kin symbolicky ke stému výročí státu, totiž nevypráví, nýbrž vysvětluje. Režisérovi, jenž se Zdeňkou Šimandlovou psal i scénář, se zjevně příčila představa, že by postavu „špiona“ v rozličných, zejména však ve vlastních ziskuchtivých službách romantizoval, ač by osudy Zdeňka Tomana klidně vydaly na bondovku.

Raději z něj tedy učinil pouhý kamínek v mozaice poválečné politiky, jednu z mnoha tváří na kancelářských setkáních, jednáních, společenských akcích. Hovoří s Klementem Gottwaldem, s Rudolfem Slánským, s Janem Masarykem a desítkami jiných aktérů doby, opatřených vždy pečlivými podtitulky se jménem a funkcí jako na historickém tablu. Místo osobního dramatu se odvíjí chodící mluvící encyklopedie druhé půle 40. let v oparu schůzovního cigaretového dýmu.

Přitom právě a jedině Zdeněk Toman je nosnou, protože málo známou a kontroverzní postavou, s níž by se daly dělat divy. Ať už pracoval pro exilovou vládu v Londýně, kde si vybudoval obchodní kontakty, repatrioval za patřičné „všimné“ občany v Užhorodu, sháněl jako šéf zahraniční rozvědky pro komunisty pokoutně závratné sumy na volební kampaň, nebo – opět za úplatu – pomáhal deportaci židovských uprchlíků přes naše území, vždy myslel na vlastní kapsu. Ale dost možná – což bohužel z filmu není patrné – se při tom musel báječně bavit vlastní obratností, nepostradatelností i mocí zákulisního hráče, jenž si na každého vede tajný spis.

Chybí protihráč

Jenže osobní Tomanovy rysy se na plátně omezují na jeho „západní“ vkus, nápad pašovat zboží k prodeji pomocí diplomatické pošty a banální putování mezi manželkou a milenkou včetně zběžných sexuálních scén. Není to vina Jiřího Macháčka, že v titulní roli nemá mnoho co předvést, ostatně herectví se tady vůbec zužuje na více či méně zdařilou podobu představitelů s jejich skutečnými předobrazy.

Odstředivý tok vyprávění včetně černobílých archivů se blíží spíše hranému dokumentu či popisné rekonstrukci událostí než dramatickému osudu jednotlivce. Je to důkladné, zevrubné a únavné v čele se stokrát již slyšeným Gottwaldovým projektem po návratu od prezidenta z Hradu, nemluvě o skutečnosti, že bezmála dvě a půl hodiny stráví divák s vesměs nesympatickými lidmi. V komunistické galerce není komu stranit ani o koho se strachovat, Tomanovi chybí silný protihráč – i za cenu smyšlené figury.

Ne náhodou se v souvislosti s Trojanovým snímkem často objevuje příměr Českého století, tedy televizního cyklu „výjevů“ z našich dějin, v němž se na doložená fakta roubovala směsice pravděpodobných dialogů a zbytečných ozdob. Rovněž Toman tak zahrne třeba trpně veselé laškování manželů Gottwaldových nebo konverzační hesla typu „Když je nervózní Zorin, je nervózní i Stalin“.

Toman Česko / Slovensko, 2018, 145 min Režie: Ondřej Trojan Scénář: Zdeňka Šimandlová, Ondřej Trojan Hrají: Jiří Macháček, Kateřina Winterová, Kristýna Boková, Stanislav Majer, Marek Taclík, Roman Luknár, Lukáš Latinák, Táňa Pauhofová a další Hodnocení­: 55 %

Přitom po stránce filmařských řemesel jde o projekt poctivý, nešizený a vyčerpávající – i když v obou významech slova. Zvolená metoda zkrátka produkuje naučnou nezáživnost, a když se v poslední půlhodince začne smyčka utahovat, pozdní nástup rodinného thrilleru už se s očekáváním nutně míjí. Dovětek v titulcích jen dotvrzuje dojem, že si člověk v kině víc početl, než prožil.

Raketový vzestup a pád kariéristy, nebo hráče? Trojan si ze dvou možných portrétů vybral ten první, logicky moralistní. Jeho volbu lze chápat, ovšem výsledkem se stalo dějepisné „opáčko“ bez emocí.