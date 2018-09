RECENZE: Spolu to dáme, slibuje flamendr dítěti, že mu ukáže peep show

6:58 , aktualizováno 6:58

Oč blíže krouží smrt, o to vydatněji by se měl vychutnávat život; dokud to jde. Myšlenka, která zrodila slavné tituly Než si pro nás přijde či Klepání na nebeskou bránu, vévodí i novince kin Spolu to dáme, na niž v Německu přišlo na dva miliony diváků.