RECENZE: Ze Souboje pohlaví jedno z nich zmizelo. Zbyl lesbický románek

Přitom od scenáristy snímku Do naha! a režisérů Malé Miss Sunshine by člověk čekal jiskřivou komedii plnou alespoň ostrých slovních výměn, když už na ty tenisové musí čekat nekonečně dlouho a pak těžko věří, že sleduje mač profesionálů.

V Souboji pohlaví se vede spíše válka hesel: Kingová žádá pro tenistky stejné platy jako pro tenisty, někdejší wimbledonský vítěz Riggs provokuje vtípky, že „žena patří do ložnice a do kuchyně, přesně v tomto pořadí“. Ona dělá vážnou revoluci, on nevážnou show – třeba při exhibici s raketou a se psy na vodítku.

Jenomže Carellova karikatura pozérského pána tvorstva se z příběhu zvolna vytrácí, stejně jako ostatní mužské postavy včetně manžela Kingové – tak pohádkově tolerantního, oddaného a chápajícího, až hraničí s nadpřirozenou bytostí.

Od prvního setkání tenisové šampionky s kadeřnicí, jejíž představitelka Andrea Riseboroughová je shodou náhod současně k vidění v roli diktátorovy dcery v komedii Ztratili jsme Stalina, přebírá otěže vyprávění sladkobolná romance dvou žen, pomaličku mapující vývoj vztahu od společného tance přes nevtíravý první sex až po vzájemné „holčičí“ svěřování.

Carellův rek se připomíná jen občas – když zábavně rozbije terapeutické sezení pacientů posedlých hráčskou vášní nebo když se dojemně loučí se svou též milující a chápající manželkou. Vůbec se tu hodně slzí, dámy mají co chvíli na krajíčku a díky feministické převaze se divákovi začne stýskat po výraznějším výskytu „šovinistického prasete“ Riggse, ačkoli tvůrci měli v úmyslu zjevně pravý opak.

Souboj pohlaví Režie Jonathan Dayton, Valerie Farisová, scénář Simon Beaufoy, hrají Emma Stone, Steve Carell, Bill Pullman Hodnocení­: 50 %

Pokud jde o tenis, poprvé se dostane na plátno až po hodině. A než vypukne klíčové finále, leckdo už dříme. Proč taky ne: výsledek zápasu je historicky známý a snadno dohledatelný tak jako ostatní skutečná fakta podívané, v níž šlo o boj za rovnoprávnost víc než o sport.

Mimochodem se k ní váže i podezření, že zadlužený Riggs svůj výkon na kurtu podřídil dohodě s mafií kvůli manipulaci se sázkami, ale to není téma, jímž by chtěl dráždit Souboj pohlaví. Tady musí zůstat oslava ženské síly čistá a neposkvrněná – i za tu cenu, že z tehdy rekordního televizního přenosu uhněte politicky korektní filmovou nezáživnost.