RECENZE: Per Gessle zkouší country, oproti Roxette však docela nudí

Otázka zní: je to dobře? Trochu popovější verze country, která však v některých kouscích, jako jsou skladby Simple Sound nebo Name You Beautiful, uniká do standardního a nepříliš vynalézavého popu, bude mít možná stejné množství příznivců jako odpůrců. Protože upřímně, pro milovníky country to bude žánrově nečisté, pro fanoušky starých Roxette zase možná příliš utahané, akustické... prostě moc country.



A navíc, Roxette ve své tvorbě balady vždy mísili s rozjetými peckami, jejich největší hity se rozprostírají v obou těchto tak rozdílných a přitom dokonale se doplňujících oblastech.

Na aktuální sólovce, která vznikala v Nashvillu a ve skutečnosti je přetextovanou kompilací dvou švédsky zpívaných alb vydaných loni, se Gessle rychlejší polohy bohužel takřka úplně vzdal.

Zásadní je, že na desce spolupracoval s několika zpěvačkami, ponejvíc s Helenou Josefssonovou, která fungovala jako vokalistka již na některých turné s Roxette. Takže typický souzvuk mužského a ženského hlasu, jedno z poznávacích znamení Gessleho domovské kapely, je zachované i na sólové nahrávce.

Small Town Talk autor: Per Gessle Hodnocení­: 40 %

Kytarista v neděli v pražském Foru Karlín odstartuje turné s uskupením nazvaným Per Gessle’s Roxette. Původní zpěvačka Marie Fredrikssonová samozřejmě ze zdravotních důvodů nevystoupí – kvůli nemoci musela před dvěma a půl roky dokonce přerušit šňůru k desce Good Karma.

Gessle však od ní má požehnání s hudbou Roxette nějakým způsobem pokračovat. Je nasnadě, že staré hity budou nejspíš převažovat. Pokud zařadí i novinky, asi to bude fungovat. Ale snad těmi cajdáky bude šetřit.