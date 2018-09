RECENZE: Méně bývá více. Ondřej Klímek se topí v chtěné pestrosti

Začíná jako nefalšovaný bigband, což by posluchač od saxofonisty čekal. Například v písni Tvoje dlaň, kde hostuje David Stypka v pěvecké poloze nezvyklé až do té míry, že ani tento osobitý písničkář není skoro k poznání. Nechybí samozřejmě pořádné saxofonové sólo.

Jenže potom přijde trochu pohádkově znějící skladba Na okraj, kytarou Michala Pavlíčka tvarovaný Ježek v kleci, v podobném rockovém duchu se nese i Mág a z úplně jiného ranku je zase balada Půjdeš sám, v níž se objevuje zpěvačka Eva Burešová.

Zajímavá je skladba Cíl na motivy Jaroslava Vrchlického interpretovaná Xavierem Baumaxou. Celý žánrový mišmaš korunují dvě instrumentálky na závěr. Funková Close to the Star a v podstatě dlouhé saxofonové sólo pod názvem Silence after Dark, které úplně evokuje atmosféru vyprazdňujícího se baru.

Ondřej Klímek Ondřej Klímek, hostují David Stypka, Eva Burešová, Xavier Baumaxa Hodnocení­: 60 %

Těžko kterékoli z písní něco vytknout, ale dohromady je to nepříliš homogenní sbírka, jejímž jediným motivem – zdá se – bylo udělat si vlastní album. Což je motivace pochopitelná, ne však dostatečná.

Hvězdní hosté dodávají nahrávce lesk, ale nestačí to bohužel k tomu, aby převážili dojem jisté neuchopitelnosti. Ondřej Klímek umí napsat chytlavé kousky i takové, co chytí za srdce. Na svou první desku je však nenamíchal nejlíp. Ale netřeba jej zatracovat, nakročeno má.