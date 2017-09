RECENZE: Youtubeři jsou Nejsledovanější, film o nich nejprázdnější

Ovšem jedněm ani druhým snímek nic nového nepoví. Dokonce překvapuje, jak nezajímavě až nezáživně dokáže ukolébat téma tak vděčně výbušné. Buď se sám režisér Jiří Sádek nechal unést obdivným zaklínadlem internetové sledovanosti, nebo doplatil na osvětovou snahu o generační smíření.

V každém případě si z daleko barvitější škály tvůrců videa vybral jenom příkladné Mirky Dušíny a klouže s nimi po líbivém povrchu v rytmu fanatického potlesku oddaných fanoušků. Tohle není film, který hledá, zkoumá, objevuje, znejisťuje, nýbrž jedna velká blýskavá reklamní prezentace – a jako taková prostě nudí.

Dospělý divák musí vynaložit hodně dobré vůle a trpělivosti, aby se monotónním reportážním sledem autogramiád, focení a natřásání pročekal až k poslední třetině, ve které se do bezzubosti vloudí alespoň trocha zralejší skepse.

Jejími nositeli jsou oba mužští zástupci youtuberské komunity: první nečekaně ostře vykáže své nejvlezlejší obdivovatele do příslušných mezí, druhého zase viditelně vykolejí absurdní situace, kdy ho vlastní potomci sledují v láskyplném obležení cizími dětmi.

Jenže stopu sebereflexe vzápětí přebije další dávka spanilé jízdy na vlně popularity: kostýmy, trofeje, zahraniční cesty. Vypravěčsky se Nejsledovanější zkrátka točí v bludném kruhu, i rodiče internetových celebrit vyjadřují své pochybnosti umírněně, se směsí rezignace, porozumění a hrdosti.

Nejsledovanější Režie Jiří Sádek, účinkují Kovy, Pedro, Gabriela Heclová, Nikola Čechová Hodnocení­: 40 %

Což je nakonec docela pochopitelné; více zaskočí vystupování rodičů malých fanoušků, které neděsí, že jejich ratolesti papouškují po svých idolech fráze ze slovníku královen krásy.

Ctitelům youtuberů, jako je Kovy nebo Shopaholic Nicol, připadá jejich život vzrušující, odpůrcům nepochopitelný, ale film postrádá obojí. Jediným tajemstvím je, kdo na něj vlastně půjde, když jeho cílová divácká skupina dává přednost sociálním sítím před kinem.

Dalo by se prorocky shrnout, že logicky z ničeho vzešlo zase jenom nic, ale to by nebylo fér. Ne všichni youtubeři šíří módní prázdnotu, dokument o nich však prázdný je.