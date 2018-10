RECENZE: Jen herci včetně Michaela Cainea drží Krále zlodějů nad vodou

12:52 , aktualizováno 12:52

Michael Caine, Jim Broadbent, Ray Winstone, Tom Courtenay. Co jméno, to legenda britské herecké školy, a ve filmu Králové zlodějů se takových borců sešlo ještě daleko víc. Nadto do kina láká reálné pozadí loupeže století, kterou v Londýně před třemi lety spáchala parta důchodců.