RECENZE: Sto procent. Ruský gentleman okouzluje stejně jako celý příběh

„Ale dejte si pozor: vytáhněte paty z Metropolu a budete na místě zastřelen,“ varují ho.



Románem Gentleman v Moskvě navázal americký autor Amor Towles na obrovský úspěch své prvotiny Pravidla zdvořilosti a vytvořil naprosto okouzlující, byť chvílemi nepravděpodobný příběh o eleganci světa rychle mizejícího v rachotu a krutosti budování socialistické společnosti.



Hotel Metropol, dodnes stojící velkolepý palác z počátku minulého století (mimo jiné tam v roce 1922 skupina bolševiků napsala první sovětskou ústavu) byl ostrůvkem luxusu v zuboženém sovětském hlavním městě. A Rostovovi v něm plyne život až do roku 1954.

Unikátní umění

Nikoli však v jeho původním apartmá, kam se mu povedlo dopravit pár kousků nábytku z rodinného sídla, lehce ironicky nazvaného Zahalečsko. O peníze nouzi nemá, v noze jedné židle je ukryto několik desítek zlatých mincí a hrabě ji propašuje do pokojíku pro služebnictvo, který se na příští desetiletí stane jeho nechtěným azylem. Kultivovaný a vzdělaný muž si získá přízeň hotelového personálu, dokonce posléze jako vrchní číšník v bílém smokingu obsluhuje bolševickou generalitu při jejích večeřích – a neplánovaně se stane „otcem“ holčičky Sofie, kterou vychovává s laskavostí a podle regulí bontonu. Ani lásku nepostrádá, občas se tu vyskytne půvabná herečka, na jejíchž pihovatých zádech hledá Alexander nebeská souhvězdí.

Gentleman v Moskvě autor: Amor Towles nakladatel: Vyšehrad překlad: Martina Šímová 472 stran, 388 Kč Hodnocení­: 100 %

Za zdmi hotelu zuří procesy, deportace, válka. Hrabě se však vždy chová jako dokonalý gentleman, vlastně si ani nepřipouští, že je ve vězení. Baví atraktivní hosty a rozptyluje se i s hotelovým šéfem, jemuž se nelíbí hraběcí rafinované způsoby. Pro spisovatele může být složité popisovat desítky let v jediné budově, ale Towles to dokázal s bravurou. Zalidnil svůj román desítkami barvitých postav, někdy historických, většinou fiktivních, a prokládá ho žertíky občas až mírně kanadskými. Například ještě ve 20. letech vedení Metropolu nařídí odstranit etikety ze všech lahví vína – když jsme nastolili rovnost mezi lidmi, proč by měly viněty poukazovat na to, že některé víno je lepší než druhé? Jindy odvede tajná policie z hotelu amerického novináře, jenž si kreslil jakési strategické plány. Propustí ho, když se ukáže, že si podle Tolstého popisu maloval bitvu u Borodina.

Ale v jemném, vtipném a elegantním Towlesově vyprávění, kde dobrodružství nevychází z dramatických situací, nýbrž z lidského nitra, nechybí trpkost. Vyhnanství je staré jako lidstvo samo, už Bůh uvalil tento trest na Adama a Evu, podotýká autor. „Avšak Rusové jsou první národ, jenž ovládl umění poslat člověka do vyhnanství v jeho vlastní domovině.“