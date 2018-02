RECENZE: S ozdůbkami i bez ohňostroje. Tak zpívá velikán Flórez

Vždy oslňoval především pohyblivostí hlasu, výškami a schopností vyšperkovat zpěv různými ozdůbkami. Majitelé štíhlých, lehkých a vyrovnaných tenorů, jaký má Flórez, se uplatňují i v Mozartových operách, ale tomuto autorovi se Peruánec zatím vyhýbal.

Až teď vydal u Sony Classical mozartovské album. Ne že by u Mozarta nemohl uplatnit hlasovou pyrotechniku. Využívá ji hned v úvodní árii krále Idomenea Fuor del mar, která existuje ve dvou verzích, přičemž druhou Mozart „zjednodušil“, aby ji mohli zpívat i tenoři s méně pružnými hlasy.

Flórez přirozeně zpívá verzi první, kromě Mozartových pokynů patrně zapojil do vymýšlení vokálních okras i vlastní fantazii, ovšem hlavní je, že árie sděluje to, co by měla – že největší nebezpečí na vladaře nemusejí číhat na rozbouřeném moři a že vladař musí mít v sobě dostatek důstojnosti, elegance i neokázalého heroismu. To vše Flórez splňuje beze zbytku, stejně jako v áriích jiného vládce, císaře Tita z opery La clemenza di Tito.

Co je to virtuozita pevně zabudovaná do průběhu árie a jejího dramatického výrazu a nikoli vypálená jen jako laciný ohňostroj, ukazuje Flórez v ukázce z méně hrané opery Il re pastore. Decentně zdobí árii Dona Ottavia z Dona Giovanniho a Ferranda z Cosi fan tutte a jeho výraz je tak vřelý a práce s dynamikou tak působivá, že výsledek obstojí i vedle nejlepších mozartovských tenoristů minulosti.

Flórez se přirozeně rád předvádí, ale při vší exhibici má smysl pro míru a vystačí si i bez ozdůbek. Árii z Kouzelné flétny, v níž coby princ Tamino obdivuje obrázek krásné dívky Paminy, zpívá „jen“ jako čistou, prostou melodii.

Mozart: Juan Diego Flórez Sony Classical, zpívá Juan Diego Flórez, doprovází Orchestra La Scintilla Hodnocení­: 90 %

Kdo by si myslel, že Flórezův hlas tu přece jen bude příliš úzký a barevně nezajímavý, pěvec ho vyvede z omylu. Toto číslo zastupuje na albu spolu s árií Belmonta z Únosu ze serailu díla psaná na německý text. Flórezova němčina je o stupeň či dva měkčí, než by se slušelo, ale přes to se lze přenést.

Nahrávka, již doprovází Orchestra La Scintilla vedená Riccardem Minasim, končí téměř desetiminutovou koncertní árií Aura che intorno spiri. A potvrzuje, že Flórez je velký pěvec s jedinečnou intuicí.