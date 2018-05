RECENZE: Druhá smrt i Ďáblův spár. Ženám pátrání po vrazích svědčí

Druhá smrt

Irsko, jaro roku 671. Cashel, hlavní město království Muman, se chystá na velkou pouť. Mezi přijíždějícími návštěvníky je i skupina kejklířů, k níž se cestou přidal čísi vůz – a v něm je mrtvý mladík.

Druhá smrt autor: Peter Tremayn nakladatel: Vyšehrad Hodnocení­: 80 %

Při náhlém požáru vozu uhoří i dívka, která jej řídila. Ukáže se, že ještě než jejich těla pohltily plameny, byli otráveni. Právničku Fidelmu a jejího manžela Eadulfa opět čeká v románu Petera Tremayna složité vyšetřování. Oběma jim přitom jde o život, když postupně rozplétají nitky složitého spiknutí, jehož cílem je zničit v zemi křesťanství a vrátit ji pohanským praktikám.

Stejně jako v předchozích Tremaynových knihách zde najde čtenář kromě atraktivního detektivního děje spoustu zajímavých poznatků z historie Irska i církve. Druhou smrt vydal Vyšehrad.



Smrt v sutinách

Také příběh Ann Grangerové začíná požárem a nálezem ohořelé mrtvoly v troskách dávno opuštěné kamenné stavby z počátku 18. století. Je tou obětí majitel sídla Gervase Crown, který už léta žije v Portugalsku, budovu odmítá prodat a se svými právníky komunikuje jen přes e-mail?

Smrt v sutinách autor: Ann Grangerová nakladatel: MOBA Hodnocení­: 70 %

Inspektorka Jess Campbellová proniká postupně do sousedských nesvárů i do důvodů nevraživosti vůči Gervasovi, který má za sebou hodně divokou minulost včetně viny na jedné tragédii.

Román o hledání pravdy, nenávisti a odpouštění je psán v duchu nejlepších tradic britské detektivky, náladou připomíná historky se slečnou Marplovou nebo Vraždy v Midsomeru a i ty ne právě kladné postavy si získají čtenářské sympatie. Smrt v sutinách vydala MOBA.

Ďáblův spár

Po nepříjemných zážitcích v Londýně se mladá novinářka Jenny vrací na ostrov Guernsey, odkud pochází – tak jako autorka románu Lara Dearmanová. Ale kýžený klid ji nečeká. Na mořském břehu je nalezena utopená blondýnka. Policie soudí, že jde zřejmě o sebevraždu problematické puberťačky.

Ďáblův spár autor: Lara Dearmanová nakladatel: Host Hodnocení­: 70 %

Zvídavé reportérce se to nezdá a při pátrání, čím by obohatila svůj článek, zjistí děsivou věc: v minulých padesáti letech se takto našlo více utopených dívek. Všechny mladičké, blonďaté a půvabné. A všechny poznačené do těla vyrytými čarami, v nichž Jenny pozná ďáblův spár, znamení, které údajně kdysi Satan zanechal na útesu. Že by tu řádil už půl století sériový vrah?

Temným příběhem z nakladatelství Host se proplétají detaily o mýtech a pověstech Normanských ostrovů.