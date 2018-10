RECENZE: Poslední slovo Charlotty Garrigue Masarykové ruší ornamenty

Jenže na zásluhách projektu ubírá právě onen háček neboli zrádná metoda vyprávění, která je pro režiséra Josefa Císařovského typická. Podobu hraného dokumentu, ve kterém koláž citací z autentických textů ilustrují herecké výstupy, totiž doplňuje ještě rádoby duchovní, ve skutečnosti však banální stylizace.

Vlny, vítr, déšť, písek, oblaka, zpěv, ba i klišé hodinových ručiček postupujících na ciferníku dějin zosobňují vyumělkované ornamenty, které jednak neladí k odhalovanému charakteru americké manželky našeho prvního prezidenta, jednak odvádějí pozornost od faktografické podstaty jejího osudu.

Byť v úvodu historička předvede, že se vešel do pouhých pěti archivářských pořadačů, bohatě by vydal na tradiční, žánrově čistý dokument bez přívlastků i přídavků.

Příběh takřečené „moderní světice“ se odvíjí od jejích studií klavírní hry v Lipsku, kde se s Masarykem seznámili, inscenuje také událost, kdy on zachránil tonoucí a ona jeho čin suše komentovala slavnou větou „To by udělal každý správný člověk“.

Když se Masaryk za snoubenkou plaví do Ameriky, hraje si obraz s lodní katastrofou - později se dotyčný parník opravdu potopil; v New Yorku provází jejich pravnučka Charlotta Kotíková kostelem, kam rodina chodila, a při cestě novomanželů do Vídně stojí TGM na přídi s gestem Leonarda DiCapria z Titaniku.

Proč? To je podobná záhada jako otázka, proč při monologu o své ženě skládá TGM dětské pleny nebo proč se s manželkou dětinsky honí po bytě. Mimochodem právě jejich časté stěhování - od příchodu do Prahy v roce 1882 po nastěhování na Hrad roku 1918 vystřídala Masarykova rodina deset bytů - činí z ženy, která se zároveň musela učit nový jazyk a pečovat o čtyři děti, skutečnou hrdinku všedních dní.

Ostatně v jiné hrané pasáži vzpomíná služka při drhnutí podlah, jak jim paní Masaryková doma pomáhala. Kromě toho stihla práci pro ženské spolky i vlastní publikační činnost včetně článků o Bedřichu Smetanovi.

Poslední slovo Charlotty Garrigue Masarykové Režie a scénář Josef Císařovský, hrají : Marta Vančurová, Anna Císařovská, Milan Ligač, Pavel Pavlovský Hodnocení­: 50 %

Přestože film úporně lyrizuje, jeho nejzajímavější okamžiky jsou naopak vždy spjaty s ryze věcnými, konkrétními, ba „provozními“ detaily. S neochotnou půjčkou od tchána, s dluhy, které žena nadělala kvůli tajné podpoře syna Jana, s nímž „měli patálie“. Ale také třeba s informací, že vzít si něco ze spíže neboli mlsat mezi hlavními jídly bylo v rodině prostě nemyslitelné.

V prvé půli snímek občas od hlavní postavy utíká k jejímu manželovi, ale když TGM odejde do exilu, syn Herbert zemře a dcera Alice putuje kvůli otci do vězení, síla osobnosti Charlotty Garrigue Masarykové má opět sólo. Vychází však z dopisů, nikoli snových výjevů. I její poslední slovo, shrnuté do věty „Dobro stačí“, jako by tvůrcům vzkazovalo, že i režisér a jeho tým, počínaje představitelkou hrdinky v mládí Annou Císařovskou a konče skladatelkou Bárou Císařovskou, si k dobru věci mohli vystačit bez ozdob.