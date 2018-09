RECENZE: Jediná přežila požár. Úspěšný román ukazuje jiný smutek

Hlavní hrdinku příběhu June Reidovou čeká důležitý den. Vdává se jí dcera. V malém connecticutském městě, kde žije, se proto sešli všichni její nejbližší včetně bývalého manžela i současného přítele. V předvečer svatby se však stane tragédie. Vinou úniku plynu dům vybuchne a všichni s výjimkou June umírají. Ač přežije, stává se protagonistka taktéž obětí neštěstí.

Sice za ně nezaplatila životem jako její rodina, přesto přišla o to jediné, co jí dávalo pocit bezpečí. Už od první stránky se tak románem line otázka: za co stojí život bez všech milovaných, kteří nás obklopují? Není to však jediný otazník, který Bill Clegg před čtenáři vykresluje. Dotýká se i problematiky viny a představy, že času máme na tomto světě dost.

Nezvyklý zármutek

Nepříliš originální, leč skvěle zpracovaný námět si na autenticitě dodává ve chvíli, kdy June prchá ze své domoviny a vydává se na cestu. Zármutek v jejím podání však zdaleka nevyjadřuje hysterický brek, nostalgické otevírání ran ani oddávaní se návykovým látkám, jak by se dalo očekávat. Je to emoce ve svém externím projevu velmi komorní, avšak v nitru propastně hluboká.

Měla jsi vůbec někdy rodinu? Bill Clegg přeložila Tereza Horáková Domino, 295 stran Hodnocení­: 75 %

Smrt blízkých June i další hrdiny přivede zpět k minulosti, řešení křivd a prohřešků zakopaných příliš nízko pod povrchem, než aby ve vypjaté situaci nevyšly najevo. Velká část vyprávění tak sestává z retrospektiv, vnitřních monologů, díky kterým se čtenář dostává k samotné podstatě jednotlivých hrdinů. S dialogem sice Clegg zacházel jako se šafránem, v tomto případě to však vůbec nevadí.

Nevadilo to ani porotě prestižního literárního ocenění Man Booker Prize, která autora zahrnula do širšího nominačního výběru. Pro muže, který teprve před pár lety zdolal těžkou závislost na kokainu, kvůli níž přišel o práci i zázemí, jde o úctyhodný výkon.