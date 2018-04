Polovina písní o lásce? Hip hop mi připadá často vágní, říká raper Lipo

Album Lyrika vychází příští pátek, čtyři roky po nahrávce O duši a hudebník na něm překračuje hranice žánru. Zpívá se tu a zní i živé kytary. „Nová deska vznikala ve fázích. Písně měly tvar, který by asi šlo považovat za dokončený, ale stejně zůstaly ležet stranou. Vrátil jsem se k nim později a dostaly nový plášť,“ popisuje Lipo práce na desce. „Neplatí to u všech skladeb, ale některé by posluchač v podobě, jakou měly před dvěma lety, ani nepoznal,“ tvrdí.

Za odložením už hotových skladeb stojí snaha naplnit jejich potenciál i vzrůstající sebekritika. „V tomto žánru se nezačíná od kytary, ale zvuky se různě hledají a kříží a někdy to trvá. Někdo má rád přímočařejší přístup, ale mně to nikdy nebylo vlastní,“ tvrdí Lipo.

Zvuková laboratoř

Desku produkoval Ondřej Turták alias ODD a Lipo jejich spolupráci označuje termínem „zvuková laboratoř“. „Nefungovalo to tak, že bych si odbyl práci ve studiu a šel domů. Trávili jsme nad nahrávkami spoustu času a jsem spokojený, jak to po zvukové stránce dopadlo,“ vysvětluje raper.

Na desce Lyrika je řada hostů a znějí tu i živé nástroje. „U posledního singlu jsem od začátku věděl, že chci, aby to mělo takový country nebo folkový nádech. Toho jsme se drželi. Někdy jsme však zjistili, že je nahrávka přeprodukovaná. Ondra má tendenci se v tom piplat, já mám radši minimalistický přístup, kdy víc vynikne sdělení,“ říká Lipo.

Stejné to bylo i v případě hostujících umělců. „Všiml jsem si, že často píšu zpěvné refrény, ačkoliv sám nejsem zkušený zpěvák. Trochu na desce zpívám, je v tom asi cítit ostych, ale ty nejosobnější skladby jsem si odzpíval sám. Některé písně však potřebují silný hlas. To je příklad Štěstí. Píseň s banálním textem, aby nebyla trapná, potřebovala přidanou hodnotu, kterou tomu Debbi dodala. A vystřelila to úplně bez přemýšlení,“ tvrdí raper.

Lipo říká, že řada textů na nové desce je hodně osobní, polovina písní je o lásce. Jak se to vyrovnává v rámci žánru, který většinou akcentuje jiné problémy? „Mně na hip hopu mrzí, že je často dost vágní. Pro někoho může být moje tvorba až příliš emocionální. Mně takový druh lyriky a poetiky vyhovuje, ale samozřejmě to není jediný možný styl a přístup,“ vysvětluje Lipo.