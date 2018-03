Sprostá slova neřeším. Rapuju stejně, jako mluvím, říká Ektor

„I když rekordy a čísla neřeším. Už pár let ne. Jsem samozřejmě spokojený, protože sólovému interpretovi se u nás takové výsledky moc nedaří,“ tvrdí Ektor. Důležitější pro něj je, co si lidé z jeho hudby odnesou. „A to dlouhodobě. Já mám pamatovák na ksichty, takže si vybavuju lidi, kteří chodili na koncerty čtyři nebo pět let zpátky. Když mi dneska napíšou zprávu a já vidím, že jdou dobrou cestou a pochopili, co jsem se jim snažil říct, tak to je můj cíl a to mě těší,“ vysvětluje.

Album Alfa vyšlo dva roky od vydání přechozí nahrávky a Ektor tvrdí, že jde o jeho životní desku. „Což se však za tři roky může změnit,“ dodává. „Určitě bych se nechtěl vracet do koloběhu, kdy jsme jezdili sto koncertů za rok. S tím jsem rozhodně nebyl spokojený. Lidi, co každé ráno vstávají do práce, mi neuvěří, ale fakt jsem byl přepracovaný,“ říká.

Důvod, proč si za novým albem tolik stojí, spočívá v několika aspektech. „Měl jsem na ně klid a pocit, že nemusím plnit deadliny a rychle něco dodělávat. Těžím z toho, že nemusím nikomu nic dokazovat, což jsem poprvé zažil s deskou Detektor,“ vysvětluje raper. Tehdy poprvé prý začaly jeho tracky fungovat samy o sobě, aniž by musel přibírat kolegy zvučných jmen.

Kdyby měl Ektor zmínit skladbu, kterou si na desce nejvíc vychutnal, pak by šlo o track nazvaný Ballin a nejtěžší byla závěrečná Vracim zpátky, věnovaná hudebníkově matce. „To byla nejtěžší věc, kterou jsem v životě napsal. Ke druhé sloce jsem se musel vrátit po třech měsících a dodělat ji, protože to šlo do hloubky,“ říká Ektor. Dlužno dodat, že jeho matka je zpěvačka řeckého původu Tena Elefteriadu, členka sesterského dua Martha a Tena.

„Mámě se samozřejmě líbí, že dělám hudbu. Já ji teda nezvu přímo na koncerty, protože to není muzika, která by ji bavila. A není to tak, že by ráda skákala v kotli mezi lidmi. Ale z dálky to sleduje a myslím, že je spokojená,“ soudí Ektor. Pochopitelně nesouzní se všemi vulgarismy, ale raper se v tomto směru nemíní nijak zvlášť omezovat. „Párkrát se mi povedlo, že bylo v tracku třeba jen jedno sprosté slovo, ale to bylo spíš omylem a zjistil jsem to, až když byla skladba nahraná. Ale je mi to v podstatě jedno, já rapuju tak, jak mluvím,“ vysvětluje Ektor.