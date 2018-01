Přijede Hra o trůny naživo. Máme draky i oheň, slibuje autor hudby

Snil jste o tom, že s hudbou ze Hry o trůny vyjedete na turné?

Ano i ne. Vždy jsem snil o tom, že budu svou hudbu prezentovat živě a s orchestrem. Ale tohle konkrétní turné vymysleli tvůrci seriálu David Benioff a Dan Weiss. Přehrával jsem jim hudbu pro jednu z epizod a oni najednou povídají – Měl bys z toho udělat koncert. To se mi líbilo, ale rozhodl jsem se připravit něco, co ještě nikdo nezkusil. Vytvořit opravdu unikátní zážitek, a proto tomu říkáme Game of Thrones Live Experience. Máme draky, takže potřebujeme oheň a mlhu a udělat z toho velkou show, není to jen koncert.



Je náročné udržet takovou velkolepou show v chodu?

Ve skutečnosti je to hlavně velká zábava. Jak už jsem říkal, nikdy dřív jsem si nic ani vzdáleně podobného nevyzkoušel, takže jsem neměl představu, jak to dopadne a jak na to bude reagovat publikum. Nikdy nezapomenu na první představení, kdy zazněla hlavní znělka celého seriálu a já jsem z diváků cítil obrovskou energii. Šlo o neuvěřitelný zážitek.



Vy ovšem orchestr s draky taky dirigujete.

Tady můžu trochu srovnávat, protože někdy, ne pokaždé, ale někdy se chopím taktovky, i když nahráváme moji hudbu ve studiu. Což je naprosto něco jiného, než když děláte totéž živě, a navíc ve sportovní hale. Zvuk je jiný, všechno máte jen ve sluchátkách. To bylo pro mě hodně nové, ale jsem za to rád. A mám radost, že s touto show teď míříme i do Evropy.



Vyvíjela se hudba k seriálu? Protože pokud se nepletu, tak jste pracoval na všech řadách.

Soundtrack za ty roky povyrostl, ale jen proto, že zmohutněl i samotný seriál. Akční scény jsou epičtější, jednotlivé postavy se někam posunuly a je logické, že takový vývoj se odrazí i v hudbě. Takže cítím, že máme silnější hudební momenty než na začátku. V každé řadě přicházejí i v muzice nové motivy, stejně tak rozvíjíme ty existující.



Takže se vám líbí, jak obří fenomén se ze Hry o trůny stal?

Samozřejmě. Je to výborná show, s Davidem a Danem se skvěle pracuje a po pravdě jsem smutný z toho, že osmá řada bude poslední.



Pro práci na takovém seriálu asi musíte být fanoušek fantasy. Jste?

A jaký! I díky tomu jsem se do práce pustil. Nicméně musím říct, že na Hře o trůny je skvělé, že jde svým zpracováním sice o fantasy, ale příběh působí ve skutečnosti velmi soudobě. Jednotlivé zápletky se blíží politice tak, jak ji známe.



Co je pro skladatele větší výzva, fantasy seriál, anebo do současnosti zasazené dílo jako třeba Útěk z vězení, na kterém jste taky pracoval?

Leží to zhruba na stejné úrovni, začátek každého nového projektu je náročný – musíte přijít se zvukem, který show definuje, a to samo o sobě není jednoduché. Krása filmové muziky tkví podle mě v tom, že každý snímek nebo seriál je rozdílný, takže pokaždé můžete tvořit něco nového a z úplně jiného směru. Snad ani nemůžete vymyslet rozdílnější seriály, než je Útěk z vězení a Hra o trůny, takže zcela automaticky musí být můj přístup odlišný. A vyjde vám z toho pokaždé různá muzika.

Čtyřikrát jste byl nominovaný na cenu Emmy, naposledy za seriál Westworld. Ani jednou jste však nevyhrál. Mrzí vás to?

To už je součást práce. Jenom nominace pro mě však představuje velkou poctu. Beru to jako uznání mé práce. Mimochodem, když mi Jonathan Nolan nabídl práci na Westworldu, byl jsem nadšený, protože neskutečně miluju původní film s Yulem Brynnerem.