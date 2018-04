Hrajeme i pro vyvrhele. Queens of the Stone Age se vrátí do Prahy

Aktuální album kapele produkoval Mark Ronson, který je známý spoluprací s Amy Winehouse, Adele nebo Lily Allen. Jiní si jej pamatují díky veleúspěšnému hitu Uptown Funk. A ačkoliv se mnozí báli, že by mohl Ronson zvuku Queens of the Stone Age uškodit, nestalo se tak. Shodli se na tom i hudební kritici.

„Deska má své pomalejší momenty, ale já rád tančím, a ať už to jsou Eagles, Queens of the Stone Age nebo Them Crooked Vultures, nevidím důvod, proč nespojit rock’n’roll, tanec, aleluja a temnotu dohromady. Ve světě, který zoufale touží po lajcích, album Villains říká - bereme i dislajky, bereme všechny vyvrhele,“ řekl frontman kapely Josh Homme pro magazín NME, který se nikdy netajil svou láskou k alkoholu a divočejšímu způsobu života.

Queens of the Stone Age mají na kontě sedm desek a sedmkrát byli nominováni na Grammy. Za album však pouze v posledních dvou případech. Naposledy na sebe kapela upozornila projektem Revamps, v rámci kterého slavní muzikanti přezpívali hity Eltona Johna a Bernieho Taupina.

Koncert se uskuteční ve středu 20. června v pražském Foru Karlín. Lístky jsou v prodeji za 990 korun.