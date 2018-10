RECENZE: Soundtrack k Bohemian Rhapsody, to jsou hlavně hity a rarity

Na desce, jejíž obal je totožný s filmovým plakátem, tedy najdeme originální hudbu. Z větší části prostě výběr největších hitů, což je sice vždycky fajn, ale sám o sobě by nejspíš nestál za zmínku. Mezi studiovými a dobře známými nahrávkami se ovšem objevuje řada kousků více či méně raritních – mimo nejskalnější příznivce Queen to bude nejspíš pro většinu posluchačů hodně překvapivé.

Bohemian Rhapsody OST Autor: Queen Hodnocení­: 75 %

Celé album začíná ani ne půlminutovou verzí znělky filmového studia 20th Century Fox Theme, kterou pořídil Brian May s původním bubeníkem Queen Rogerem Taylorem. Drobnou, byť sympatickou hříčku následuje hit Somebody to Love a po něm skladba Doing All Right z repertoáru kapely Smile, přímého předchůdce později legendární skupiny. Hrají oba výše zmínění a zpívá baskytarista Tim Staffell, s Mayem i spoluautor písně.

I nadále se v podstatě pravidelně střídají „best of“ položky s raritami v podobě živých nahrávek. Fat Bottomed Girls z Paříže ukazuje kapelu v dobré formě, Keep Yourself Alive (s dlouhým bubenickým sólem) a Now I’m Here pocházejí ze dvou londýnských živáků z poloviny 70. let, které byly vydané teprve před pár lety. Až zamrazí ze sborového zpěvu publika v Rio de Janeiru při Love of My Life.

Očekávaným vrcholem desky, který souzní i s vyzněním filmu, je hrstka skladeb z proslaveného vystoupení Queen na akci Live Aid na stadionu Wembley v roce 1985 – titulní skladba, Radio Ga Ga nebo výbušná Hammer to Fall. Dohromady příjemný a nepatetický doplněk k novému snímku, který víc než kdy jindy může obstojně fungovat i samostatně.