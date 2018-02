Pusťte Donnu k maturitě! Zběsilá jízda do 90. let láká dnešní třicátníky

Hrdinové ze seriálu Beverly Hills 90210 se nedopatřením dostanou do devadesátkových Čech. Připletou se na popremiérový večírek filmu Kamarád do deště 2, kde zažívají různá dobrodružství.

Stručný nástin děje premiéry pražského Divadla pod Palmovkou naznačuje, že novinka nazvaná Pusťte Donnu k maturitě! cílí na všechny, kdo vyrostli v 90. letech. „Budou tam všichni naši miláčci,“ slibuje autor hry, výrazná tvář dnešního autorského divadla Tomáš Dianiška, který na libeňské scéně působí i jako herec.

Právě on je podepsán pod dva roky starým úspěchem Mlčení bobříků, tedy kusu, jenž s velice silnou nadsázkou upozorňoval na politický proces se skautskou vedoucí z 50. let. Divadlo plné popkulturních odkazů pamětníci nepřijali, mezi mladými však slavilo velký úspěch.

„Jisté kontroverzi se asi nevyhneme ani tentokrát. Ale jsou to jen takoví celovečerní Simpsonovi na divadle,“ naznačuje třiatřicetiletý Dianiška k novince, ve které opět i hraje. Děj prý stojí na základě faustovského motivu.

„Steve má nelegální výsledky písemky z matiky na příští týden, a tak Brandon neví, jestli si je má vzít. Není to totiž správné,“ popisuje Dianiška s nadsázkou.

Že si na své přijdou hlavně ti, kteří první porevoluční dekádu zažili ze školních lavic, naznačuje i změť citátů, již Palmovka vecpala do tiskové zprávy k inscenaci: „Láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů. Čágo bélo, šílenci. Je právě tolik, kolik je a vaše oblíbené Studio Palm OFF přináší epizodu z vašeho dospívání. Brandon má nového walkmana, Kelly to přehnala s odbarvovačem - a mami, tati, Dylan pije! Nechceš si o tom promluvit?“

Režie novinky uvedené v komorním prostoru divadla se chopil tradiční tým s názvem F. X. Kalba, jenž vznikl už během Dianiškova angažmá v Liberci. V „Donně“ se totiž celkem objeví jedenáct herců, kteří se všichni na přípravě podíleli. Po středeční premiéře uvede Divadlo pod Palmovkou svou novinku v sobotu 3. března.