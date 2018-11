Vlny prolomí Zach i Skamene. Jeníčka a Mařenku z von Triera neuděláte

Dvaadvacet let už uplynulo od premiéry filmu Prolomit vlny, kde Lars von Trier vyprávěl zvláštní příběh lásky mezi pobožnou Bess a ochrnutým těžařem Janem. Divadelní adaptace snímku z pera Vivienne Nielsenové se nyní v pražské La Fabrice dočká nového nastudování v podání spolku SpoluHra a v režii Viktorie Čermákové.

„Inscenace není rozdělená na kapitoly jako film,“ srovnává herečka Petra Horváthová, která se objeví v roli Bess. „Odlišné je to i tím, že režíruje žena, nikoli muž. Je to něžnější. Obsahuje tu naturelnost, ale přitom není vulgární,“ pokračuje herečka v narážce na dějovou linku, kdy Jan, ochrnutý po výbuchu, žádá svou milující ženu, aby spala s jinými muži a vyprávěla mu o tom.

„Spoustě lidem film připadal zlý a ublížil jim, mně se zdál katarzní. Myslím, že i přes ono léčení Jana skrze sex vypráví o čistotě lásky. Sex je tam jenom proto, že Trier si nějakým způsobem řeší svůj vlastní problém,“ uvažuje herečka, která svou Bess vidí jako „velmi citlivou, vnímavou, živou, možná deset centimetrů nad zemí, milující a věřící“.

Hereččiným protějškem bude v pražském prostoru La Fabrika, kde má Prolomit vlny v pondělí a úterý premiéru, Roman Zach. Švagrovou Dodo, tedy jedinou obyvatelku severské vesnice, která dokáže Bessino jednání pochopit, pak hraje na pódiu dlouho neviděná Sandra Nováková. „Chceme divákům nabízet zajímavá témata skrze známé tváře. Oslovujeme proto zajímavé herce, kterým tyto role nabízíme. Sandra to přijala, protože ji zaujala vážnost textu a příležitost v roli Dodo,“ vysvětluje Horváthová.

Nováková nastudovala novou věc po osmi letech. „Říkala jsem si, že když už se vrátit zpátky, tak kvůli něčemu silnému a s hlubším sdělením. A to příběh Prolomit vlny rozhodně splňuje,“ vysvětluje herečka, kterou bude alternovat Lenka Zahradnická.

I v dalších rolích lze narazit na zajímavá jména, překvapí třeba Roman Skamene. „Romanovi se téma líbilo, podíval se na film, přečetl si text a rozhodl se, že do toho půjde,“ říká Horváthová. Její SpoluHra, kterou založila spolu s Danielem Krejčíkem, dosud uváděla spíše komorní kusy. Prolomit vlny bude první velká a náročná inscenace.

„Nechceme diváka pobuřovat nějakými schválnostmi. Ale text je tvrdý, to nejde změnit. Je to pořád Lars von Trier, je to pořád Prolomit vlny a nemůžeme z toho udělat pohádku o Jeníčkovi a Mařence,“ dodává herečka.