Progres 2 má novou desku po třiceti letech, Mydy Rabycad živák z Colours

„Za třicet let od poslední desky vydal každý z nás něco ve svých paralelních projektech, takže trvalo, než jsme se na přípravě nové desky dohodli,“ říká kytarista Progresu 2 Pavel Váně. Deska vyjde 2. listopadu, dostala titul Tulák po hvězdách a texty na motivy stejnojmenného románu Jacka Londona napsal Martin Kudlička. „Jak jsme starší, tak už víc lpíme na textech. Martin našel pokoru jednak vydržet s dědky, jednak Londona interpretuje tak nějak po našom,“ dodává Váně.

Mydy Rabycad - M.Y.D.Y. (Live at Colours of Ostrava)

Album se objeví i na dvojitém vinylu, kde ovšem obsáhne pouze tři strany. Na čtvrtou se dostane raritní záznam koncertu Progresu 2 z roku 1970. „Je natočený jedním mikrofonem, ten člověk snad stál přímo před mou bednou, takže jsem musel odstranit všechny písně, kde hraju sólo, a nechat jen ty zvukově vyrovnanější,“ směje se Váně.

Kapela Mydy Rabycad uzavírala letošní ročník festivalu Colours of Ostrava. Jejich vystoupení bylo navíc koncipované jako překvapení mimo zveřejněný program. „Přáli jsme si mít opravdu našlapaný živák, bylo kolem toho hodně příprav a nervozity,“ připouští zpěvačka Žofie Dařbujánová. „Jenže potom jsme si ještě přibrali koncert v Brně, do toho kluci bourali v dodávce na dálnici a nakonec vůbec nebyl čas se nervovat. Takže jsme si to vychutnali.“ Live at Colours of Ostrava vyjde 16. listopadu, už nyní je několik písní i s obrazovým záznamem na YouTube.

Nezahálí ani Nero Scartch, jeden ze členů Mydy Rabycad, se svou sólovou tvorbou. Po debutové desce Piece Of My Life se rozhodl pustit mnoha žánrovými směry. „Budu vydávat singly a EP, protože celá deska je dlouhodobý proces. Nemám na to čas a vždycky potom vyjde v době, když už pro tvůrce není aktuální,“ avizuje singl Turn Me On, který vyjde 9. listopadu.

Během podzimu pustili Indies Scope na trh i album s názvem Cosmic Background Radiation, na němž kapela I Love You Honey Bunny smíchala rockové i popové postupy, dále výběr skupiny Budoár staré dámy pod názvem Archivály i album Teorie dospělosti, na němž písničkář Cermaque po rozmáchlých aranžích objevuje kouzlo hudební intimity.