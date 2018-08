Herci z muzikálů včetně Mamma Mia nedostali honoráře, došlo na insolvenci

Jiří Jurtin prostřednictvím svého právního zástupce podal návrh na zahájení insolvenčního řízení se společností Ticket Art Praha, která prodávala vstupenky na loňské adventní turné Mira Žbirky se symfonickým orchestrem. Celkem se na tržbách vybralo 8,89 milionů korun, Ticket Art podle Jurtinova advokáta dosud nepředal částku 3,8 milionů korun.

Městský soud v Praze návrhu vyhověl a insolvenční řízení zahájil 14. srpna. „Naši právní zástupci návrh na zahájení insolvenčního řízení považují za šikanózní a budou v této věci podávat trestní oznámení ve všech souvislostech,“ říká jednatelka firmy Ticket Art Praha Renata Štupáková.

Štupáková nepopírá, že celá částka ze Žbirkova turné nebyla vyplacená, tvrdí však, že Ticket Art jen využil zadržovacího práva. „Společnost Crystal Skull má vůči společnosti Ticket Art Praha dosud nesplacenou část zápůjčky z 1. září 2015, jejíž celková výše byla šest milionů korun a dosud nesplacená část je ve výši 4,32 milionu,“ dodává.

To ovšem vyvrací Jurtin. „Společnost Crystal Scull žádný závazek v účetnictví neeviduje,“ odpověděl. „A zádržné podle občanského zákoníku v tomto případě nelze ani uplatnit o čemž byla společnost Ticket Art Praha informována.“

Neshoda panuje i ohledně snahy řešit spor domluvou. Jurtin tvrdí, že „z druhé strany nebyl zájem celou situaci řešit“, kdežto Štupáková reaguje s tím, že „zástupci společnosti Crystal Skull se v žádném případě nesnažili a nesnaží o řešení situace smírnou cestou“.

Herečka Michaela Nosková

Celý spor má bohužel dohru v tom, že Jurtinova společnost nyní není schopná vyplácet honoráře hercům z některých muzikálů ze své produkce. „Jsem šťastná, že jsem pryč, a právě proto si dovolím veřejně dát najevo své rozhořčení, na rozdíl od mých kolegů, kteří se zřejmě ještě bojí o práci,“ cituje Blesk.cz herečku Michaelu Noskovou.

„Týká se to části honorářů za Ať žijí duchové a Rockyho. Teď máme krátký výpadek z posledních osmi představení Mamma Mia,“ připouští Jurtin. „Umělcům jsme zaslali dopis v úterý tohoto týdne s oznámením insolvence. Bez jejich trpělivosti by nebylo možné do tohoto bodu dojít.“

Vzhledem k tomu, že zadržená částka byla za vstupenky na Žbirkovo loňské turné, nabízí se ještě otázka, zda dostal zaplaceno alespoň slovenský zpěvák. „Na turné Mira Žbirky jsou částečné drobné nedoplatky, drtivá většina nákladů je zaplacena,“ prohlašuje Jurtin. A potvrzuje to i zpěvákova manželka Kateřina Žbirková.

Podívejte se na záběry ze zkoušky muzikálu Mamma Mia z roku 2014:

VIDEO: Mamma Mia po česku. Zazpívá Machálková i Vítek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu