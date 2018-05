RECENZE: Co kdyby dívky místo o princích snily o objevu nové vakcíny?

Oponuje tradičním pohádkám, ve kterých hlavní náplní ženské postavy je čekat a následně se provdat za krásného prince. „Co kdyby dívky místo o princích snily o tom, že vytvoří novou vakcínu, vyhrají olympiádu nebo se projdou po Marsu?“ řekly si novinářka Elena Favilli a spisovatelka Francesca Cavallo a převyprávěly krátce, stručně a jednoduše osudy skutečných hrdinek, mezi nimiž figurují jak dávné faraonky, tak současnice.



Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky

Mezi proslulými jmény Marie Curie, Coco Chanel či Yoko Ono se objevují i ne tak známé, ale neméně zajímavé postavy, tudíž může být kniha objevná i pro předčítající rodiče. Jednotlivé medailonky jsou vystavěny obdobně: pár řádek o dětství, díky čemuž se lze snadno s postavou ztotožnit, nesnadné začátky, vůle, odvaha, odhodlání a touha něco dokázat – ač to některé stálo i život.

Nehledě na pohlaví

Podnětné a chytlavé texty doplňují originální portréty šedesáti umělkyň z celého světa. I díky nim je vizuální stránka knihy osobitá a vytříbená. Dokonalost hatí jen nahodilé překlepy v textech. K podtržení motivačního náboje se u každého portrétu najde stimulující citát, čímž je inspirativní funkce dovršena.

Po přečtení leckdo zatouží po druhém dílu, který už je k dostání v anglickém originále, a také možná zalituje, že se kniha svým věnováním děvčatům a omezením na ženské hrdinky (vyjma chlapce Coye, který se cítil být dívkou) vůči mužskému pohlaví vlastně vymezuje.

Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky autor: Franchesca Cavallo, Elena Favilli nakladatel: Albatros překlad: Alžběta Franková 224 stran, 369 Kč Hodnocení­: 80 %

Nejde o to, že by tu kniha, která je zároveň víc než důstojným protipólem mužské většiny, byť jen literárních reků, nechyběla nebo že by nepřinášela skvělý nápad podporující dívčí sebevědomí. Ale není to diskriminace? A nepodněcuje u malých dívek zakotvení genderových předsudků a rivality vůči mužům?

Ideální by bylo harmonické pokračování pro všechny malé rebelky i rebely, kde by si mohlo každé dítě najít vzor nehledě na pohlaví.