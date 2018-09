Opět není čas na krvácení. Predátor se v Evoluci vrací větší a silnější

Lidskou rasu před novým útokem mimozemských lovců může zachránit pouze parta šílených armádních vysloužilců a evoluční bioložka. Tak se ohlašuje Predátor: Evoluce, snímek navazující na sérii, kterou vedle prvního Predátora z roku 1987 tvoří Predátor II a Predátoři, respektive ještě dva snímky kombinující Predátora a Vetřelce.

Pravda, hlavní opora „jedničky“ bude chybět, Arnold Schwarzenegger totiž odmítl návrat do role majora Dutche Schaefera, jenž americké vojáky vysvobozené ze zajetí vedl džunglí proti ještě děsivějšímu nepříteli. Zato se vrátí Shane Black, který v původním snímku hrál Hawkinse, jenž za oběť vesmírným nimrodům padl jako první z klíčových postav. A v týmu snímku Predátor: Evoluce nyní Black figuruje jako spoluscenárista a režisér.

Pětikilová hlava

Původně se plánovalo, že vznikne remake původního díla, ale když přišel Shane Black, prosadil místo předělávky nové pokračování, které využije prvků filmového mýtu. Navíc prosazoval, že stejně jako v originále bude hrát titulní postavu urostlý muž v příslušném kostýmu, což pokládá za působivější než moderní trikové efekty.

John Davis, který produkoval původní i následující filmy série, si pamatuje, co jej na Predátorovi vlastně zlákalo. „Byl to lovec. Myšlenka, že existuje tvor z jiné planety, pro kterého lov znamená tak báječnou hru, že kvůli ní putuje z planety na planetu; prostě to bere jako sport!“

O více než třicet let později je to prý pořád týž Predátor, jen se během uplynulé doby sám geneticky zdokonalil. „Film Predátor: Evoluce není předělávka ani nová verze, je to stále série, kterou fanoušci tak milovali, pouze s následky událostí třicetiletí. Lovci se vyvinuli, jsou větší a silnější,“ vzkazuje Davis mladým divákům, proč „tohle není Predátor vašeho táty“. Přesto podle něj patří první snímek k legendám, které lidé milují napříč generacemi, takže se nadále celosvětově prodává prostřednictvím kabelových televizí či streamovacích služeb.

Původní masku vytvořil mistr speciálních efektů Stan Winston, který stál i za Vetřelcem nebo Terminátorem. Tehdy ji nosil Kevin Peter Hall, který díky své výšce 220 centimetrů vystřídal v roli kosmického honce Jeana-Clauda Van Damma. Ve filmu Predátor: Evoluce je netvor hereckým debutem vyznavače parkuru Briana Prince. Na rozdíl od svého předchůdce měří „jen“ 207 centimetrů, nicméně jakmile si oblékl kostým, shlížel na své protivníky ze skoro 215 centimetrů. Predátorská hlava vážila pět a tělo přes dvaadvacet kilogramů.

Dva guvernéři

Pravda je, že kultovní pověst se vztahuje pouze k prvnímu Predátorovi, následující snímky už přinesly zklamání, takže jistá skepse provází i premiérový snímek, třebaže naděje jeho příznivců vzrůstají s každou další slibnou ukázkou.

Na druhou stranu už Predátorovi nikdo neodpáře statut legendy včetně několika kuriozit. Mimo jiné z jeho hereckého obsazení vzešli hned dva američtí guvernéři. Arnold Schwarzenegger za Kalifornii a Jesse Ventura, někdejší šampion wrestlingu a osobní strážce Rolling Stones, za Minnesotu. I své paměti Ventura pojmenoval podle své věty z Predátora – Není čas na krvácení.