Hospoda plná fízlů. Pavel Kříž a Jan Hrušínský byli na pivu U Fleků

Náhodní hosté pražského pivovaru U Fleků zažili šok. Hrdinové z knihy Philipa Rotha sice nosí obměněná jména, přesto každý, kdo při natáčení Pražských orgií nahlédl do sálu, podle podoby ihned poznal, že Havlíček v podání Viktora Dvořáka je Václav Havel a Vaculda ztvárněný Jakubem Wehrenbergem zase Ludvík Vaculík.

U stolu je doplňují kanadský herec Jonas Chernick, který představuje Rothovo alter ago čili spisovatele Zuckermana, a jeho hlavní průvodce po normalizační Praze, režimem pronásledovaný dramatik Rudolf Bolotka, jehož hraje Pavel Kříž. „Je to zvláštní pocit sedět u piva s Havlem, pořád si na to ještě zvykám,“ přiznává Kříž.

Kromě střídání angličtiny s češtinou je to však natáčení jako každé jiné. Komparz dostává pokyn „Hospoda se baví, ale pantomimou“, což znamená, že halas pivnice musí znít tlumeně, aby nepřehlušil dialogy. A na pokyn režisérky Ireny Pavláskové se ke spiklenecké skupince blíží Jan Hrušínský s mladičkou společnicí. „Rudolfe, jsi to ty?“ zahlaholí na Kříže. „Já tě dlouho neviděl. Nemůžu si přisednout, mám společnost,“ pomrkává významně, než se přátelsky rozloučí.

Odkud se ti dva tak dobře znají? „Já jsem totiž jeho osobní udavač,“ líčí s úsměvem Hrušínský. „Pavel Kříž hraje uznávaného divadelníka, který v 70. letech skončil v kotelně, a já představuji prorežimního spisovatele, národního umělce, který na něj donáší. Ovšem strašně mizerného spisovatele, i estébáci si stěžují, že se jeho hlášení vůbec nedají číst. Takže se nakonec dohodneme, Rudolf píše hlášení o své osobě sám a tajným se to tak líbí, že mě chtějí povýšit,“ líčí Hrušínský.

Hospodská konspirace

„Samozřejmě, že jeho podfuk brzy vyjde najevo,“ dodává herec ještě jednu perličku o své postavě. „A víte jak? Protože jeho skutečný styl všichni moc dobře znají z těch jeho příšerných knížek a her, které mu vysílá normalizační televize.“

V Pražských orgiích vycházel Roth ze svých skutečných zážitků, jmenovitě ze setkání se zakázanými zdejšími umělci, které podporoval. Jeho románový hrdina v naší metropoli navíc pátrá po ztraceném židovském rukopisu, kvůli němuž se seznámí s exmanželkou jistého českého emigranta, svéráznou Olgou.

Osudovou ženu představuje Kseniya Rappoportová, která však ve scénách U Fleků chybí. Nyní se točí kradmý okamžik, kdy chce americký host předat Havlovi vydavatelskou smlouvu, ale v rámci konspirace mu ji musí podat tajně pod stolem. Než se kamera připraví, Jonas Chernick své české kolegy baví. „Je opravdu moc šikovný,“ říká o něm Kříž, který stejně jako Chernick žije v Kanadě. „Před natáčením jsme se osobně neznali, on působí v Torontu, ale věděl jsem o něm. Vedle hraní sám filmy píše a produkuje, je opravdu všestranný.“

Viděl, zažil, napsal

Pavlásková získala práva k Pražským orgiím osobně od Rotha a jen ji mrzí, že kvůli shánění peněz se projekt protahoval, takže autor už přepis svého díla neuvidí; zemřel letos v květnu. Lituje toho i Kříž, který je však rád, že se Pražské orgie rodí právě v české produkci a „na místě činu“, nikoli v Americe.

Pavlásková natočila o zákulisí disentu už snímek Zemský ráj to na pohled, který se vedle cen dočkal i nařčení, že legendy znevažuje, když je ukazuje v nedbalkách. Hrozí podobné výtky i Pražským orgiím?

Režisérka si to nemyslí. A Kříž dodává: „Těžko může někdo vykřikovat, že to není pravda, když za ní stojí osobní svědectví světoznámého literáta. Philip Roth to takhle prostě viděl, zažil a napsal; tečka. Naopak já sám bych uvítal daleko víc příběhů z totalitní éry, kdy jsem vyrůstal,“ míní herec. A ještě než se vrátí před kameru, hrdina Básníků na věčné dotazy fanoušků odpoví, že o případném dalším dílu neví.