Naše dnešní společenská realita podle divadelníků předčí brakové romány

Režisérka Petra Tejnorová jí uzavírá svou brakovou trilogii. Po paperbackovém hrdinovi Johnu Sinclairovi a zombie apokalypse spojené s dílem Jane Austenové se nyní obrací k naší současné společenské situaci. „Říkáme tomu politický kabaret, vycházíme z kolektivních improvizací,“ přibližuje žánr novinky dramaturg Jan Tošovský. Tvůrci materiál k improvizacím hledali v archivech a rozhovorech s historiky, novináři i Milošem Jakešem.

Spojení fenoménu braku a 17. listopadu působí na první pohled nesrozumitelně. „Když jsme se o tom bavili, došlo nám, že kde jinde dnes hledat brak než právě ve skutečném světě. Naše společenská realita nyní předčí brakové romány,“ vysvětluje Tošovský.

Pravda o 17. listopadu se nicméně nesnaží prezentovat nějaký názor. „Přestože se politickým divadlem snažím zabývat, nemyslím si, že by divadlo mělo sdělovat politické postoje. Spíš by mělo být diskusí,“ míní Tošovský, jenž působí i jako dramaturg v Národním divadle.

Umělci se zabývají 17. listopadem, následným vývojem, podobností tehdejší a dnešní éry, ale třeba i vlivem médií. „Když se podíváme, co říkají politici, co se píše v médiích, jaká média tady vůbec máme - že některá pracují s fakty, jiná šíří nenávist - tak jsme dospěli k takovým modelovým situacím, kam by to mohlo dospět, pokud by to pokračovalo současným trendem. Že by se třeba stalo normálním společenským územ, že budeme popírat holokaust a podobně,“ vysvětluje dramaturg.

Tvůrci si jako východisko stanovili snahu najít skutečnou pravdu o sedmnáctém listopadu. „Dozvěděli jsme třeba se o existenci jakéhosi dokumentu StB, který měl vyzývat estébáky, aby infiltrovali do politických stran a do podniků. Tak jsme si říkali, že je to zajímavé, když zároveň máme zprávy, že kolem současného premiéra v demisi se pohybuje poměrně hodně lidí, jejichž minulost je spjata s StB. Tak jestli náhodou v tom není nějaká souvislost,“ naznačuje směr dalších úvah Tošovský.

„Rozhodně jsme ale neobjevili nějakou novou teorii, vše se dá najít v knihách a na internetu,“ uzavírá. Na novinku souboru 11:55 je po úterní premiéře možno do NoDu vyrazit hned ve středu, kdy je první repríza.