Vrátí se Přátelé? Jennifer Anistonová tvrdí, že o obnově seriálu sní

Představitelka seriálové Rachel říká, že desetileté natáčení Přátel byla nejlepší práce, jakou kdy měla. Řekla to v rozhovoru pro americký fashion magazín InStyle v odpovědi na obvyklou otázku, zda se Přátelé dají někdy zase dohromady.

„Ptají se nás na to od chvíle, kdy ta show skončila. A já a Courteney Coxová a Lisa Kudrowová o tom skutečně mluvíme,“ zmínila Anistonová své kolegyně, jež v seriálu představovaly zbylé hlavní ženské postavy. „Nevím, jak by to dneska vypadalo, ale nikdy nevíte. Vždyť se podařilo obnovit tolik seriálů.“

A oblíbené seriály z devadesátých let se na obrazovky skutečně vracejí. Nedávno se objevila nová pokračování Gilmorových děvčat, série Akta X či Roseanne. Navázat se chystá i Buffy, přemožitelka upírů, byť natolik volně, že hlavní hrdinku místo původně blond Sarah Michelle Gellarové má ztvárnit Afroameričanka.

Přátelé, jeden z nejúspěšnějších seriálů všech dob, se vysílal v letech 1994 až 2004 a sledoval osudy šestice kamarádů žijících v New Yorku. Na původní sérii navázala show Joey, jež se zaměřila na pozdější příběh jedné z postav. K Přátelům se mnohokrát odkazovala i série Epizody, v níž představitel Joeyeho Matt LeBlanc ztvárnil sám sebe a v jednom z dílů se potkal i s Davidem Schwimmerem neboli Rossem.

O možném obnovení Přátel se mluví opakovaně, jednotliví aktéři to vždy spíše odmítali. Téměř celá seriálová sestava se sešla až po dvanácti letech ve dvouhodinovém speciálu věnovaném režisérovi mnoha dílů Jamesi Burrowsovi. Chyběl pouze představitel Chandlera Matthew Perry, který měl tou dobou pracovní povinnosti v Londýně.

I tam však bylo naznačeno, že jde pouze o vzpomínku. „Vím, že Matt LeBlanc vůbec nechce, aby se ho na návrat Přátel někdo ptal. Ale třeba bychom ho dokázali přemluvit,“ myslí si Anistonová.