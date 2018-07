Sláva jako v San Diegu? PragueCon zatím hvězdy světa sci-fi a fantasy tají

Iron-Man vedle Žvejkala, Spider-Man mezi stormtroopery, Wonder Woman mezi tvářemi Západozemí. Jako největší popkulturní událost roku inzeruje pražské Výstaviště akci PragueCon, která by měla o prodlouženém víkendu okolo svátku svatého Václava obsadit Prahu. Po zvyku mamutích setkání fanoušků sci-fi a fantasy po celém světě, má i PragueCon nabídnout prostor pro popkulturní fenomény dnešní doby a hlavně jejich fanoušky v rozličných kostýmech svých hrdinů.



Momentka z letošního Comic-Conu v kalifonrském San Diegu

Tento týden však pražská primátorka Adriana Krnáčová uvedla, že dozorčí rada městské firmy Výstaviště Praha, jíž je sama členem, doporučuje akci zrušit pro nedostatečné finanční krytí.

„To je doporučení z její strany, požádala nás o finanční analýzu, výkaz krytí a tak dále. Pokud budou výsledky nasvědčovat problémům, doporučuje akci zrušit. Vnímám to jako podmínku, to je plně legitimní právo,“ komentuje to člen představenstva Výstaviště Jan Adámek a ubezpečuje, že přípravy zářijové akce dál běží.

Dozorčí rada kvůli pochybením v úterý odvolala předsedu představenstva firmy Pavla Klašku. „Zatím nevím, kdo po odvolání pana Klašky akci organizačně převezme, ale předpokládám, že se to rozhodne začátkem příštího týdne. V tuto chvíli nevidím důvod, proč by se akce neměla konat,“ dodává.

Marvel i Hra o trůny

PragueCon by měl po tři dny nabídnout různorodý program. Pátek věnuje filmovým a komiksovým Strážcům galaxie ze stáje Marvel, sobotu televizním seriálům Soumrak templářů (stanice HBO) a Vikingové (History Channel) a neděli pak ovládne globální fenomén Hra o trůny (taktéž HBO).

Vedle těchto hitů slibují organizátoři ještě koncerty kapel, turnaje v počítačových hrách, soutěže o nejlepší kostým či LARP (hry, ve které hráči hereckým způsobem ztvárňují činy svých postav). „Areál využijeme kompletně, celých 36 hektarů, a to jak venkovní, tak vnitřní prostory. Na své si tak přijde každý návštěvník,“ popisuje rozsah akce Adámek.

Organizátoři prý počítají až se sedmdesátitisícovou účastí. Nakolik akce zaujme zahraniční fanoušky, zatím těžko odhadovat. „Máme prodáno přes tisíc lístků a z 90 % se jedná o nákup v rámci České republiky. Na facebookové stránce akce máme však dotazy i ze zahraničí,“ popisuje Adámek. „Počítáme s tím, že hlavní část nákupu začne až po zveřejnění programu, což plánujeme zrealizovat v příštím měsíci, s ohledem na aktuální festivalovou sezonu, jelikož by naše téma mediálně zcela zapadlo,“ vysvětluje strategii prezentace akce.

Události podobného typu většinou lákají i na setkání se zahraničními tvůrci. PragueCon zatím potvrdil účast americké kreslířské legendy Jima Leeho, který za svou dlouhou kariéru pracoval na sérii X-Men či Batman, takže zná prostředí Marvelu i DC Comics, a dále britského umělce Pata Millse, jenž pomohl vytvořit sérii 2000 AD.

„Nyní začneme zveřejňovat herce, producenty, scenáristy a další tahouny programu. Některé slíbené celebrity máme potvrzené, jiným se uvolnil program a u těch největších stále jednáme nad podmínkami,“ nechce být zatím Adámek konkrétní. „Nechte se překvapit, stran programu máme připravené časování,“ odpovídá pak na otázku, zda pražské setkání taktéž doprovodí odhalení nějaké zajímavé novinky ze světa těchto žánrů.

Legendární sraz

Adámek přiznává, že inspirací pro PragueCon byla londýnská verze Comic-Conu. Britské setkání se v názvu odkazuje k původnímu americkému Comic-Conu, tedy nejslavnějšímu ze všech conů (z anglického slova convention, tedy shromáždění, sjezd), jenž funguje už od roku 1970. Tehdy se v San Diegu sešlo asi tři sta fanoušků komiksů, aby společně sdíleli svou vášeň pro ilustrované fantastické příběhy. To, co před osmačtyřiceti lety vzniklo jako malý Golden State Comic-Con, postupně narostlo v masivní akci, kterou třeba v roce 2015 navštívilo v tradičních čtyřech letních dnech přes 167 tisíc fanoušků.

Na dnešním Comic-Conu už nejde jen o komiksy, obří akce se postupně rozšířila na všechny popkulturní žánry, od filmů a videoher až po současný trend televizních seriálových světů. Davy milovníků sci-fi a fantasy tak každý rok oblehnou San Diego v takzvaných cosplay, tedy propracovaných kostýmech svých oblíbených hrdinů, aby hltaly novinky ze světa Star Wars, Hry o trůny či třeba Marvel Universe. A hlavně nakupovaly vše, co je s těmito franšízami spojené.

Toto všechno by nyní chtělo nabídnout i pražské setkání. „Akce je věkově cílena zhruba na lidi ve věku 15–40 let a na všechny fanoušky, kteří jsou otevřeni danému žánru. Neplánujeme být uzavřenou komunitou,“ upřesňuje Adámek a slibuje, že část programu bude i pro děti.

V San Diegu právě vrcholí osmačtyřicátý ročník. Jak uvedla agentura Reuters, letošní rok je specifický tím, že zde absentují velké prezentace v podání předních hráčů žánru. Marvel, HBO, Disney se svými Star Wars, ti všichni se vzdali šance uvést novinky v hlavní hale, což překvapuje vzhledem k tomu, že studia na příští rok chystají velké věci. Třeba nové Avengers či finální řadu Hry o trůny. Dobrovolně tak přepouští pole působnosti svým konkurentům.

Odborníci tak dávají největší šanci společnosti Warner Bros., která příští rok uvede Aquamana či pokračování Fantastických zvířat.