Přijedou Kiss a ZZ Top. Dvě legendy bude hostit stadion fotbalové Slavie

Tisková zpráva pořádající agentury Live Nation zmiňuje, že další hosté mimořádného večera budou ještě oznámeni, už nyní je však jisté, že to bude stát za to.



Kapela Kiss oznámila, že v příštím roce vyrazí na závěrečné turné End of the Road, kterým hodlá završit svou epickou pětačtyřicetiletou kariéru. Jedna z nejvlivnějších rockových kapel všech dob má na svém kontě čtyřiačtyřicet desek, jichž se prodalo více než sto milionů kusů. V roce 2014 vstoupila do Rokenrolové síně slávy. „Toto turné bude závěrečná oslava pro ty, kteří nás viděli a poslední šance pro ty, kteří ne,“ slibuje skupina.

Tři svérázní vousáči ZZ Top oslaví příští rok dokonce padesát let na scéně. ZZ Top jsou pozoruhodní tím, že mají nejstabilnější sestavu v historii rockové hudby. Baskytarista Billy Gibbons, zpěvák Dusty Hill a bubeník Frank Beard spolu hrají od začátku a na svém kontě mají hity jako Gimme All Your Lovin, La Grange nebo Sharp Dressed Man. „Hrajeme tak dlouhou dobu, že začínáme být dobří. Přijďte se podívat, bude to hlasité a živé,“ láká na koncert Gibbons.

Vstupenky v síti Ticketportal půjdou do prodeje v pátek 9. listopadu od 9 hodin. Ceny se budou pohybovat v rozmezí od 1 690 do 2 990 korun.