Powerwolf vydají dvě desky. S jednou experimentovali, druhá vznikla u piva

Kromě prvků, které jsou pro kapelu typické, na něm jsou i zcela nové motivy. „Snažili jsme se něco změnit. Na minulém albu Blessed & Possesed jsme vzdávali hold našim hudebním vzorům z dětství. Šlo často o velmi odlišné kapely. Zjistili jsme, že když budeme hrát muziku jako oni, ale podle našeho vlastního stylu, spousta hudby bude znít podobně jako Powerwolf. Když jsme psali nové písničky, měli jsme to na paměti,“ prozradil iDNES kytarista Matthew Greywolf.

Kapela Powerwolf

Některé věci proto udělali poněkud jinak, než tomu bylo v předchozích případech. Někdy i trochu zaexperimentovali. „Takže na desce je například naše vůbec první balada, která nese název Where the Wild Wolwes Have Gone. V další skladbě jsme zase použili dudy. Použili jsme také theremin, který vytváří strašidelné zvuky. A důležité je, že tady zní více varhany a výrazně jsme přidali i orchestrální pasáže,“ říká Greywolf.

Zároveň však ujišťuje, že jde pořád o Powerwolf. „Chtěli jsme orchestrální prvky nechat uvnitř muziky. Naším cílem nebylo dělat to, co symfonické skupiny. Stále jsme kapela heavymetalová. Ovšem hodně důležité je pro nás vyprávění příběhu. A všechny ty nové věci zdůrazňují poselství textů. Na albu je mnohem více dramatických prvků, které prostě nevytvoříte jen prostřednictvím kytarových riffů. Ale samozřejmě že základ jsou stále kytary a Attilův hlas,“ konstatuje.

S přispěním metalové komunity

Změna je spojena i s novým producentem. Tím se stal Jens Bogren, který spolupracoval s kapelami jako Kreator nebo Sepultura. „Když začnete pracovat s novým týmem, je to, jako byste všechno stavěli nanovo. Začínáte všechny prvky přehodnocovat, protože nic není vytesáno do kamene. Byl to nějak náš pocit, že je třeba něco změnit. Pořád to jsou Powerwolf, ale s něčím navíc. Se spoluprací jsme naprosto spokojeni. Byla to pro nás výzva,“ vysvětluje Greywolf. „Vůbec však nešlo o to, že bychom s předchozí produkcí nebyli spokojeni, naopak. Jen jsme cítili, že bylo potřeba něco posunout. Myslím, že to mělo skvělý efekt. Když spolupracujete s novým producentem, vždycky to přinese čerstvý vzduch,“ sděluje.

Novou desku kapela představí v červenci na festivalu Masters of Rock. „Milujeme koncerty v Česku a speciálně na Masters of Rock. Natočili jsme tam naše první DVD. K vaší zemi máme velmi speciální vztah. První vystoupení u vás bylo na Metalfestu v Plzni. Už od něj se formuje zvláštní spojení. Publikum skvěle reaguje na naši hudbu. Je to pro nás vždycky událost hrát tady. Masters of Rock je náš nejoblíbenější festival a je pro nás ctí, že na něm znovu můžeme vystoupit,“ pochvaluje si. A fanoušci se prý mají na co těšit. Powerwolf kytaristovými ústy slibuje novou obří scénu. „Bude to velké dobrodružství,“ dodává.

Ve spojitostí s Powerwolf vyjde brzy ještě jedna deska. Její jméno je Communio Lupatum a objeví se na ní deset hitů kapely v podání jiných metalových skupin.

„Myšlenka vznikla, jak jinak, u piva. Vše zažalo na turné s Epikou. A asi nebude náhoda, že to bylo na pražském koncertě. Při zvukové zkoušce z legrace zkusili zahrát něco od nás. A my jsme říkali, že by bylo výborné, kdyby to někdy zkusili nahrát,“ vypráví kytarista. U toho ovšem nezůstalo. „Později v noci, po několika pivech, jsme vymysleli, že by to vážně měli udělat. Zhruba za další hodinu a po dalších pivech, jsme si řekli, že bychom mohli oslovit více kapel,“ sděluje se smíchem. Jedna věc je něco vymyslet a druhá to zrealizovat. V tomto případě to však vyšlo. „Šli jsme za kapelami, především za těmi, se kterými jsme už někdy spolupracovali. Je to vlastně v duchu metalu. Tady to není tak, že by spolu kapely soupeřily. Naopak. Jsme přátelé. Setkáváme se na festivalech a je to zábava. Tvoříme komunitu. A když jsme slyšeli, co ostatní s našimi písněmi udělali, byl to pro nás vánoční dárek. Každá kapela se toho ujala ve svém stylu. Je skvělé, kolik kreativity do toho daly,“ říká muzikant.

A například švýcarští Eluveitie se skladby Ira Sancti chopili tak, že text přeložili do starokeltštiny. „Zabralo to spoustu e-mailů. Výsledek stojí za to,“ směje se Greywolf.