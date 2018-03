Co by se dělo, kdyby Sigmund Freud potkal autora Narnie C. S. Lewise?

Režisér Radim Špaček připravil pro pražské Divadlo v Řeznické inscenaci hry Poslední sezení u doktora Freuda od Marka St. Germaina, který načrtl setkání zakladatele psychoanalytiky se začínajícím spisovatelem.

Ztvárnit známé osobnosti bývá pro herce nevděčný úkol. „Připravoval jsem se na Freuda jako na každou roli, pracoval jsem na sobě. Nebudu se snažit o věrné napodobení, zachoval jsem pouze jedno jeho gesto, známé z fotografie,“ popisuje Rímský, jak se chystal na roli slavného psychologa.

„C. S. Lewis u nás zas až tak známou osobností není. Směrem na západ od nás je naopak velmi váženým autorem,“ uvažuje pak nad proslulostí své postavy Finger. „U nás je znám asi nejvíc díky Letopisům Narnie. Jeho dílo je však mnohem obsáhlejší. Teprve v poslední době vycházejí překlady jeho prací ve větším měřítku,“ pokračuje herec a dodává, že během zkoušení přečetl o Lewisovi vše dostupné včetně jeho knihy. „Ne však kvůli napodobování, ale pro vnitřní inspiraci,“ vysvětluje.

St. Germain zasadil setkání velikánů do dne, kdy Británie vstupuje do druhé světové války. Na pozadí těchto událostí se mladý Lewis obává, že ho velký Freud k sobě zve jen proto, aby mu vyčinil, že jej satiricky zobrazil ve své poslední knize. Stárnoucí profesor však chce debatovat o lásce, sexu, ale i smyslu života a Boží existenci. „Hra mě oslovila tématem. Mimo všechno ostatní je i o respektu k názoru druhého. To je, všimněte si, dnes velmi vzácné,“ upozorňuje Rímský.

„Otázka mravnosti, kterou například obě postavy diskutují, je v poslední době velmi aktuální. Příklady nemravností mezi námi volenými zástupci v politice jsou alarmující. Lewisem zmiňovaná bitva o samu duši člověka probíhá i dnes,“ vidí Finger souvislosti s dneškem. Samo Divadlo v Řeznické upozorňuje, že si uvedení hry vynutila společenská situace.

Ač má za sebou Radim Špaček několik divadelních režií, znám je především jako filmový tvůrce. „Známe se už od natáčení filmu Pouta. Byla to pro mne ale nová zkušenost, ještě jsem nikdy nezkoušel stylem, že od první čtené zkoušky do poslední generálky jsme si vždy přečetli a posléze řekli celý text. Výsledkem je, že ho umíme dokonale, a tak si hraní s Pavlem Rímským můžeme užívat,“ uvažuje Finger. „Má jako filmař jiné vidění. Nezažívám zaběhlé stereotypy,“ pochvaluje si i Rímský.

Diváci mohou na první reprízu dorazit do Řeznické už toto pondělí.