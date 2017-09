Poslední rozloučení s Janem Třískou bude 6. října v Národním divadle

Divadlo se podle Staňka otevře v 9:30 pro květinové dary. Poslední rozloučení potrvá zhruba hodinu a zúčastní se ho osobnosti veřejného života. Ve foyeru bude od pondělí rovněž kondolenční kniha.

Na jevišti Národního divadla Tříska začínal, v polovině 60. let z prestižní scény odešel do tehdy progresivního Divadla za branou. Tříska se stal nejen hereckou legendou a ikonou nejméně jedné generace Čechů, díky svým společenským postojům a odporu k totalitě také morálním vzorem.

Jan Tříska, který žil po emigraci v roce 1977 v zámoří, přijel nedávno do Prahy kvůli natáčení nového filmu Jiřího Mádla Na střeše. Začít se mělo v těchto dnech, v sobotu však herec spadl z Karlova mostu do Vltavy a na následky těžkého zranění v pondělí zemřel. Policie se přiklání k tomu, že Tříska spadl do vody nešťastnou náhodou.

Prosadil se i v Hollywoodu

Tříska patřil k nejtalentovanějším hercům generace 60. let, po emigraci v 70. letech se prosadil i v Hollywoodu, kde natočil 44 filmů. Po revoluci v listopadu 1989 se do Česka vracel na natáčení i divadelní jeviště. Poslední filmovou roli ztvárnil ve snímku Jana Svěráka Po strništi bos. Jan Svěrák byl také tím, kdo ho do české kinematografie v roce 1991 vrátil svou Obecnou školou.

„Tehdy mu bylo o 25 méně a viděl jsem ho na Karlově mostě, kde si sahá na zlatý křížek s přáním, aby dostal džob, jak po americku říkal. Zaujalo mě, jaké má charisma, jak je rozevlátý, až drzý z té Ameriky, jak má úplně jinou energii. A tu jsem mohl obdivovat i později,“ řekl Svěrák po Třískově skonu.



I když už bylo Třískovi 80, měl podle něj v sobě stejnou energii, pracovitost a zaťatost. Navíc i velikou sebekázeň. „Byl na sebe přísný, i při natáčení každý den běhal, protože chtěl podávat 150procentní výkon. Chtěl být dokonalý, chodil všude včas a nikdy jsme na něj nečekali, přestože to byla hvězda,“ vysvětlil režisér.