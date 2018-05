Vtip jen každou třetí větu. Na Palmovce hledají důvody, proč se nezabít

„Neberou se vážně a zároveň to dělají poctivě. O to se snažím i já,“ vysvětluje herec a dramatik Tomáš Dianiška, který stejně jako nynější novinku se svým týmem před časem připravil hru na základě zmíněných 1000 věcí.

„Autoři i interpreti jsou ti samí, ale téma je jiné. Zatímco u 1000 věcí šlo o to, co nesnášíme, tady je to naopak. Taky jsme k tématu přistupovali rozdílně, snažili jsme se o jinou poetiku,“ srovnává Dianiška. Dostupné fotografie k inscenaci mu dávají zapravdu, čiší z nich až hororová atmosféra.

„Po tom, co jsme inscenovali pár popových komedií, jsme chtěli zkusit větší art. Aby nebyla každá druhá věta vtip. Takže teď je vtip jen každá třetí věta,“ říká s nadsázkou autor divadelních hitů Mlčení bobříků a Pusťte Donnu k maturitě.

„Hraje s námi živá kapela a bude to krásný postapokalyptický kabaret,“ láká dále Dianiška. Po páteční premiéře bude možné novinku libeňské scény navštívit za týden 25. května.