VIDEO: Chce to hit! Kapela Poletíme? představuje singl z nové desky

S předchozím albem Turbošanson měli Poletíme? slušně našlápnuto. Teď po téměř čtyřech letech je zřejmé, že na sobě nepřestávají makat a po právu stoupají koncertně i hudebně. Změny v sestavě, společné turné s Divokým Billem i nespočet klubových koncertů, z nichž je většina vyprodaná, to vše dělá z početného ansámblu okolo frontmana a výtvarníka Rudolfa Brančovského jednu z nejrychleji rostoucích tuzemských kapel.



Kapela desku představí na exkluzivním koncertu a autogramiádě v pražské prodejně Supraphon Musicpoint den před oficiálním vydáním, tedy ve čtvrtek 24. května od 17 hodin. Křest je v plánu 4. října v pražském Lucerna Music Baru.

„Lidi, kteří už naše nové album slyšeli, říkají, že je to velký posun směrem dopředu. Jakožto tvůrci, co zatím nemá od svého díla odstup, se mi to hodnotí těžko. Nicméně vím, že bude velmi dobré, a pocitově tuším, že pro nás bude na dlouhou dobu určující,“ komentuje Rudolf Brančovský pátou řadovou desku.

Šestnácti novým písním nechybí nic z toho, čím si osmičlenná parta získává řadu fanoušků napříč republikou. Vtipné a přímočaré texty ze života, přesvědčivá interpretace, svižná rytmika a barevná nálada i nakažlivá energie nesvázaná žánrovými škatulkami se na Chce to hit! mohou navíc pyšnit do detailů vymazleným zvukem.

Velký podíl na něm má Jiří Topol Novotný, který kapelu přivedl do studia Davida Kollera v Mikulově a na albu se společně s Brančovským podílel i coby producent. Vše pak dotáhl do finální podoby při masteringu Ecson Waldes.

Další zásadní změnou, která měla vliv na současný zvuk Poletíme?, je ta ve složení kapely. „Obměna sestavy album ovlivnila hluboce a nádherně. Jsme jako rodina. Bratři, co se mají rádi, a je to slyšet i na desce, stejně jako na koncertech. Jsme smečka vlků, co ví, kde je maso. Běžíme společně lesem a v tom pohybu je nám nádherně. Takže největší změna je pohyb,“ říká k tomu Brančovský.