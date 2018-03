VIDEO: Láska na vsi přivádí Pokáče na dávnou vesnickou veselku

Brilantní herecké výkony podali také bratři Balcárkové ze skupiny Light & Love, přičemž Jan Balcárek alias Johny Rainbow píseň produkoval.

„Je to taková odlehčená písnička z venkovského prostředí. Sám jsem na vsi žil dvacet let, takže už bylo na čase na to téma něco napsat. S Péťou teď navíc jedem turné, které je úplně super a spousta zastávek je vyprodaných, čili volba zpěvačky pro písničku byla jednoduchá. V klipu jsme zas zkusili něco jiného, a to nechat se zapasovat do vesnické veselky několik desítek let zpátky,“ říká Pokáč.

Písničkář má za sebou úspěšný rok. Loni vydaný albový debut Vlasy mu vynesl nominace na objev v anketě Český slavík a na Cenu Anděl. Jeho klip Mám doma kočku patřil k nejúspěšnějším virálním videím a směle ho následoval i klip k duetu s Jakubem Děkanem Co bejvávalo, už není.