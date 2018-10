Génius, či feťák? Na Zábradlí se Sherlockovi podívají do hlavy

„Je to skutečně inspirované jednou z povídek A. C. Doyla. Takže to má klasický holmesovský základ, ale Jařab si příběh upravil, a jednu postavu dokonce doplnil,“ vysvětluje Miloslav König. Sám zde hraje doktora Watsona.

„Celá inscenace vlastně nahlíží do Sherlockovy hlavy, takže všechny postavy včetně Watsona jsou možná jeho představa, možná ne,“ přibližuje koncept herec. „Je to vlastně taková hádanka, jakou bývají i Holmesovy případy,“ doplňuje. Detektiva ztvární Honza Hájek.

Divadlo Na zábradlí poslední roky proslulo především pod vedením zdejšího kmenového režiséra Jana Mikuláška specifickými inscenacemi, kde se místo příběhu během zkoušení sázelo na asociace a částečně i improvizaci.

„Tohle rozhodně děj má, zápletka hlavního případu je velice důležitá. A navíc se rozvíjí rovina v Holmesově hlavě, kdy nevíme, zda je on génius, nebo spíš zfetovaný člověk,“ naznačuje dále König.

Právě on se objevil v titulní roli jiné Jařabovy inscenace, jíž bylo úspěšné uvedení Shakespearova Macbetha. „Určitou temností, pomalostí a důrazem na hudbu to podobné je, ale Podivuhodný případ Sherlocka Holmese má více textu,“ srovnává König novinku se zmíněnou starší inscenací, která mimo jiné zaujala sporými a úsečnými dialogy v angličtině. „Bude se mluvit česky,“ ujišťuje herec.

„Kdyby divák viděl jenom obrázky z představení, mohl by si myslet, že jde do divadla před dvaceti lety. Inscenace má patinu ušlechtilých kostýmů, dotaženou výpravu, okna se záclonkami,“ přibližuje scénu, kterou má taktéž na svědomí Jařab. „Je v tom určitá infantilita, která vytváří naivitu a pohádkovost detektivky. Pod krásnou fasádou se však zároveň ukrývá i jistá špína a ohavnost drog v Holmesově mozku,“ poznamenává ještě König.