VIDEO: Jako zamlada. Pucholt po 50 letech předvedl Podivné odpoledne

16:53 , aktualizováno 16:53

Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho. Nejúspěšnější hra zakladatele Činoherního klubu Ladislava Smočka byla přeložena do čtrnácti jazyků. V původním nastudování ze šedesátých let hrála i tehdejší herecká hvězda Vladimír Pucholt. A právě on se během dubnové návštěvy rodné země do své role vrátil v Malostranské besedě.