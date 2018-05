Pocta Rychlým šípům ukazuje, že Červenáček se znal s bratry Mašíny

Výstava Pocta Rychlým šípům je až do 28. června k vidění v pražské Galerii Lucerna, poté se vydá do jiných míst republiky včetně knihoven. Souběžně vznikla z autorských komiksů rovněž kniha Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství.

Mezi žánrově i výtvarně pestrými díly nechybí například komiksy Lucie Lomové, Pavla Čecha, Jiřího Gruse, Karla Jerieho, Tomáše Kučerovského nebo Martina Šútovce. Návštěvníci se tak například nově dozví, odkud znal Červenáček bratry Mašíny, zda uspěje Bratrstvo kočičí pracky v soutěži swingových orchestrů nebo co zažili Mirek Dušín a jeho přátelé v New Yorku.

Tomáš Prokůpek, editor knihy Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství a odborník na komiks, oslovil při jejím vzniku většinu kvalitních autorů československé scény. „Záměrně jsme přitom vybírali tvůrce rozličného věku, životních zkušeností, žánrového ukotvení i výtvarného názoru. Zadání pak pro ně bylo vlastně velmi volné – nakreslete pokračování, reminiscence nebo identický příběh v jiných souvislostech,” vysvětluje.

„Sešity s Rychlými šípy jsem v dětství četl pořád dokola, prokopírovalo se to do mě,“ vzpomíná Jiří Grus. „Seriál je zajímavý tím, co do něj autoři vložili vědomě i nevědomě. Silná atmosféra, napětí a zvláštní osudovost,“ dodává.

Lucie Lomová zase tvrdí, že Dušínovi a spol. v dětství záviděla partu. „Přetrvává ve mně vzpomínka na silné emoce, na to přesvědčení dětské duše, že zlo a dobro se dá dobře oddělit, a když se chce, tak to jde,“ popisuje.

Na výstavě se vedle panelů s novodobými komiksy najdou také reprodukce originálních příběhů poskytnuté Památníkem národního písemnictví, doplněné dalšími dobovými materiály o slavném klubu i jeho historii. Expozice je jednou z letošních akcí, které připomínají, že Rychlé šípy v prosinci 2018 oslaví osmdesátiny.

Nahlédněte do posledního bytu Jaroslava Foglara (04/2018)