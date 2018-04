Elton John od hip hopu po country. Poklonu složila Lady Gaga i Ed Sheeran

Zpěvák a klavírista Elton John spojil svou skladatelskou dráhu s Berniem Taupinem. Jejich společné písně se nyní dočkaly dvou desítek coververzí od významných jmen světové hudby. „Když umělci milují některou z vašich písní a udělají si čas na její předělávku, je to vždycky ohromný kompliment,“ tvrdí Elton John.

Aranžérské chuťovky

Celkem tak vznikly dvě desky coverů. Ta první nese název Revamp a obsahuje výběr třinácti nejlepších zpěvákových love songů. A že nepůjde jen o kosmetické úpravy, prokazuje už úvodní skladba Bennie and the Jetts, kterou si uzpůsobili Pink a producent Logic, který na ní rovněž rapuje. Tím ovšem aranžérské chuťovky nekončí.

Candle in the Wind se v podání Eda Sheerana stala baladou s akustickou kytarou a Mumford & Sons se v ještě dřevnějším duchu chopili skladby Someone Saved My Life Tonight. Působivým moderním kabátkem opatřila indierocková kapela Florence and the Machine píseň Tiny Dancer.

Dalších kousků se ujali Coldplay, Lady Gaga, Sam Smith, Miley Cyrusová, Mary J. Blige, Demi Lovato nebo The Killers. Celkem se všichni drželi předlohy, tedy alespoň do té míry, že jednotlivé skladby jsou v nových verzích poznat. Třeba i rockeři z Queens of the Stone Age zachovali baladické pojetí písničky Goodbye Yellow Brick Road.

„Jako skladatelé jsme s Berniem unešení, když zpěváci, které obdivujeme, do skladby přidají něco originálního ze sebe. Znamená to, že naše hudba je stále relevantní a že si získává další nové fanoušky. Mockrát jim děkujeme za jejich velkorysost,“ dodává zpěvák, který v září odstartuje svoje rozlučkové turné, s nímž hodlá objíždět svět celé tři roky.

Žánry nejsou limitem

Druhá deska dostala název Restoration a pracoval na ní především sám Taupin, jenž je velkým fanouškem country. A tak nepřekvapí, že je celá pojatá v tomto žánru.

Američtí country hudebníci nejsou u nás tak proslavení, ale za zmínku určitě stojí angažmá Miley Cyrusové, která si vybrala skladbu The Bitch is Back se zběsile rychlými houslemi (a jako zapřisáhlá veganka vypípala, respektive vybučela pasáže o masu), Willie Nelson se svou interpretací Border Song či Dolly Partonová, která spolu s Rhondou Vincentovou za zvuku bendža přezpívala píseň Please. Objevuje se tu i dcera Johnnyho Cashe Rosanne, Chris Stapleton nebo Miranda Lambertová.

„Protože milujeme všechny druhy hudby, nejsme omezení jedním žánrem. Od začátku si půjčujeme ode všeho, co je na americké hudbě nejlepší – ať už jde o blues, country, gospel, pop nebo čistý rock,“ dodává Eltonův spolupracovník Bernie Taupin.