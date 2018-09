Cynická groteska. Když konec světa přežije jen technik s hlasatelkou

„Hraji Marka, obyčejného kluka, co pracuje v televizi jako zvukař. Zobrazuje nám člověka, který je pod vlivem dnešní fabriky na zprávy. Řídí se podle toho, co slyší v televizi, aniž nad tím nějak přemýšlí. Na hraní je to skvělé,“ popisuje Krejčík. Pazderková pak ztvárňuje televizní hlasatelku. Obě postavy, které se dosud jen míjely v práci, dostane dohromady výbuch atomové bomby.



„Jediní, kteří přežili, jsou právě oni dva. Hvězda tamní televize a technik spolu najednou tráví čas zavření v protiatomovém krytu. Nevědí, co je venku, a mají zásoby na omezenou dobu,“ naznačuje děj komorního dramatu Krejčík.

Jako volič SPD

„V normálním světě by se spolu asi bavit nezačali a nyní jsou nuceni spolu fungovat a přežít,“ dodává herec a naznačuje, že hra je lehce politicky angažovaná. „Kdybych si měl svého hrdinu představit, vidím ho jako voliče SPD. Je to v českém kontextu docela zajímavá konfrontace. Rozhodně však nikoho napřímo nezmiňujeme,“ pokračuje Krejčík při popisu své postavy.

S Ivou Pazderkovou se na jevišti setkává poprvé. „Je skvělá. Dosud jsem ji neviděl hrát nic dramatického a překvapilo mě, jak skvěle se s ní hraje,“ hlásí herec, který kritiky před časem zaujal ústřední rolí v představení V hodině rysa. Scénu Po konci světa, kde v úvodu dojde i na zmiňovaný výbuch, přichystala Tereza Gsöllhoferová, držitelka Ceny divadelní kritiky za dechberoucí scénografii k představení Pomezí.

„My jsme víc klasičtí. Hra se odehrává v jednom čase, v jednom prostoru. Na scéně máme hezkou repliku protiatomového krytu, ale jinak primárně jde o herecké divadlo,“ upřesňuje Krejčík, člen spolku SpoluHra.

Ten má v třetím roce existence velké plány. I proto své pole působnosti rozšířil i mimo původní domácí prostor v La Fabrice. SpoluHra totiž na konec listopadu chystá divadelní adaptaci Von Trierova snímku Prolomit vlny s Romanem Zachem a Petrou Horváthovou. Tatáž herečka se dále v sezoně objeví s Martinem Dejdarem v inscenaci Arthur & Claire. Čtvrtou novinkou aktuální sezony bude nastudování Hamptonova Úplného zatmění.

První repríza aktuálního kusu Po konci světa je v plánu na 5. října.